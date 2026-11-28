Recalentar comida del día anterior es una práctica habitual en muchos hogares. Un plato de pasta o una porción de pizza que han sobrado del día anterior pueden convertirse en una solución rápida para preparar otra comida en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando utilizamos el microondas para recalentar estos alimentos, no siempre conseguimos el resultado deseado. La pasta suele quedar seca, mientras que la pizza puede perder parte de su textura crujiente. En este contexto, surge un truco muy interesante: colocar una hoja de papel de cocina ligeramente humedecida sobre los alimentos para aportar humedad durante el calentamiento y evitar que se resequen tanto.

El papel de cocina puede desempeñar varias funciones cuando se utiliza para recalentar alimentos en el microondas. La primera, y posiblemente la más conocida, es evitar las salpicaduras de salsa, queso, tomate o grasa. Al calentar pasta con tomate, por ejemplo, es bastante habitual que las burbujas de la salsa salten y manchen el interior del electrodoméstico. Por otro lado, cuando se utiliza ligeramente humedecido, el papel libera parte de esa humedad en forma de vapor durante el calentamiento. De esta manera, contribuye a crear un ambiente más húmedo alrededor de los alimentos y ayuda a reducir su deshidratación. No se trata de cerrar herméticamente el plato ni de impedir que salga el vapor, sino de proporcionar una cobertura ligera que ayude a conservar mejor la jugosidad de la comida.

Por qué recomiendan poner papel de cocina encima de la pasta y la pizza

La pasta es uno de los alimentos que más habitualmente se guardan para consumir al día siguiente. Sin embargo, al introducirla directamente en el microondas, es posible que pierda parte de su textura original. Esto sucede especialmente cuando se han guardado sin suficiente salsa o cuando han pasado varias horas en la nevera. El motivo está relacionado con la propia estructura de la pasta: el almidón se redistribuye al enfriarse, provocando que los alimentos ricos en este componente se endurezcan.

Colocar papel de cocina encima del recipiente ayuda a evitar algunos de estos inconvenientes. Asimismo, hay otro pequeño gesto que puede mejorar todavía más el resultado: añadir una cucharada de agua o un poco de salsa antes de recalentar la pasta. El líquido genera vapor al calentarse y ayuda a recuperar parte de la humedad que ha perdido la pasta en el frigorífico. Después, basta con remover la preparación para que la salsa se integre con los macarrones o los espaguetis.

La pizza es otro de los alimentos que suelen acabar en el frigorífico después de una comida o una cena. El problema al recalentarla en el microondas: la masa queda blanda, el queso se calienta de manera desigual y la base pierde parte de su consistencia. En este caso, el papel de cocina absorbe parte de la grasa o la humedad, recuperando una base crujiente.

¿Cómo utilizar correctamente el papel de cocina en el microondas? Los pasos a seguir son muy simples:

Colocar la pasta o las porciones de pizza en un plato o recipiente apto para microondas. Si se trata de pasta seca, añadir una pequeña cantidad de agua o salsa para recuperar parte de su humedad. Extender una hoja de papel de cocina sobre el alimento, sin envolverlo ni cerrar herméticamente el recipiente. Introducir el plato en el microondas y seleccionar una potencia moderada. Parar el calentamiento a mitad del proceso para remover la pasta o comprobar cómo está la pizza Seguir calentando hasta que el alimento alcance una temperatura adecuada. Sacar el recipiente con cuidado y dejar reposar unos segundos.

Aunque la pasta y la pizza son dos de los ejemplos más habituales, el papel de cocina también puede resultar práctico con otras preparaciones. El arroz, cuando se guarda en el frigorífico, puede quedar compacto y seco. Para recuperarlo, se puede añadir una pequeña cantidad de agua antes de calentarlo y cubrir el recipiente con una hoja de papel de cocina ligeramente humedecida; el vapor ayuda a que los granos recuperen parte de su humedad y queden menos apelmazados.

¿Es seguro recalentar varias veces la misma comida?

Recalentar las sobras es una práctica habitual, pero hay que tener cuidado con el número de veces que lo hacemos. Aunque no existe una regla universa, lo más recomendable según los expertos en seguridad alimentaria es calentar sólo la cantidad que vayamos a consumir y evitar recalentar una y otra vez toda la preparación.

El principal problema está relacionado con la conservación. Cuando dejamos la comida cocinada demasiado tiempo a temperatura ambiente, las bacterias pueden multiplicarse y aumentar el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria. Por este motivo, es fundamental guardar las sobras en la nevera lo antes posible. Finalmente, a la hora de recalentar una comida, conviene remover la comida a mitad del proceso y dejarla reposar unos instantes. Las sobras deben alcanzar aproximadamente los 74 °C en su interior para reducir los riesgos microbiológicos.