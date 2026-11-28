Marco Bezzecchi se ha llevado la pole en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP y deja sin premio a Marc Márquez en su última carrera. El de Ducati lo intentó hasta el final, pero en el último momento el piloto de Aprilia se sacó un vueltón (1:27.844) para batir al de Cervera, que saldrá segundo. La primera línea la completa Raúl Fernández, que partirá desde la tercera posición. Cuarto fue Álex Márquez y quinto un Jorge Martín que lucha por el subcampeonato.

La batalla por la pole comenzó con Marc Márquez dominando por delante de Raúl Fernández y Marco Bezzecchi con un tiempo de 1:28.606. Lo hizo en su primera vuelta lanzada con Fermín Aldeguer delante, al que acabó dando caza. Álex se puso segundo, pero por detrás le pasaron Fernández y Bezzecchi. Después de ese buen registro, el vigente campeón de MotoGP se metió en boxes. El trabajo inicial ya estaba hecho y se fue al box para poder tener otros dos intentos.

La estrategia de Márquez era la misma que la de Raúl Fernández, hacer tres intentos. Pero Bezzecchi seguía en pista y en su segunda vuelta lanzada mejoró en dos décimas el tiempo de Marc y bajó el récord de la pista (1:28.478). La cosa estaba entre las dos Aprilia y la Ducati roja del ocho veces campeón de MotoGP.

En su segunda salida a pista, Márquez fue con todo y sacó todas sus armas en busca de su última pole en MotoGP. Era su última Q2 y quería cerrarlo a lo grande, con una nueva primera posición para despedirse a lo grande. Previamente, Raúl Fernández había mejorado el registro de Bezzecchi, pero por detrás venía una flecha roja que bajó en más de una décima ese crono para ponerse en posición de pole (1:28.307).

Esto obligó a Marco Bezzecchi a exprimir al máximo su Aprilia para llevarse la pole. El italiano también tenía algo más guardado y lo sacó en su último intento. Y vaya vuelta se marcó. Bajó en más de cuatro décimas el tiempo de Márquez. Se sacó un vueltón de la manga para bajar por primera vez del 1:28. con un 1:27.844. Hasta Márquez alucinó cuando vio el registro firmado por el piloto de Aprilia. Eso sí, el BMW, que es el premio al que mejor clasifica, se lo lleva el español, que suma otro coche para su colección.