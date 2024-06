¿Qué pasa por comer pizza todos los días?

La pizza es uno de los alimentos más populares del mundo, pero comerla todos los días no es una buena idea si queremos cuidar nuestra salud. Hay que tener en cuenta que la pizza es rica en grasas saturadas y carbohidratos y pobre en fibra, sí que favorece el aumento de peso y la sensación de hambre.

Riesgos de comer pizza todos los días

Una porción de una pizza mediana contiene unas 300 calorías y 15 gramos de grasas. Si además tiene entre sus ingredientes el pepperoni o la salchicha, la ingesta de calorías y grasas aumenta de forma exponencial: 500 y 26, respectivamente.

Tal y como explican los médicos, uno de los principales riesgos de consumir pizza en exceso es que aumenta de forma notable el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, sobre todo en personas con antecedentes familiares.

Según una investigación publicada por ‘ Acta Pharmacologica Sinica’, la pizza también aumenta las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular al contener cantidades elevadas de sal.

Este alimento también puede dar lugar a problemas en la piel a medio y largo plazo por su alto contenido en azúcares refinados. Según un estudio publicado en ‘ Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics’, existe una relación directa entre la ingesta de carbohidratos y el desarrollo de acné.

Por supuesto, no hay que olvidar que la pizza contiene una gran cantidad de calorías vacías, que no aportan absolutamente nada al organismo. No genera sensación de saciedad y conduce a comer en exceso. Uno de los principales efectos de comer pizza todos los días es el aumento de peso.

Y, por último, cabe señalar que el alto contenido de almidón y de azúcar de los carbohidratos refinados aumenta los niveles de azúcar en sangre. Cuando se ingieren este tipo de alimentos, el páncreas tiene que trabajar muy duro para producir la insulina necesaria para regular los niveles de azúcar en sangre. El consumo habitual de carbohidratos refinados incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes.

Consejos para que la pizza sea más saludable

La mejor manera de que una pizza sea saludable es hacerla en casa porque así podemos tener un control total sobre los ingredientes. Para que la masa sea saludable y tenga un sabor delicioso, se puede preparar de coliflor, de zanahoria o de quinoa.

En cuanto a los ingredientes, los mejores son: champiñones, tomates cherry, rúcula, pimientos, cebolla, pollo y pavo. Lo más importante es controlar la cantidad de carbohidratos.