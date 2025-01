Lo que puede pasar si contestas a las llamadas SPAM: los riesgos que no conocías

Hay una serie de riesgos que no conocías y que quizás hasta ahora no eras consciente de lo que puede pasar si contestas a las llamadas SPAM. Son tiempos de estar pendientes de una serie de elementos que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Cada palabra cuenta, especialmente en estos momentos en los que el SPAM tendría que haber desaparecido, aunque realmente ha pasado todo lo contrario. Hay una serie de riesgos que no conocías y que están presentes en estos días.

Los riesgos que no conocías

Si contestas a las llamadas SPAM te puede pasar esto

Keeper security nos explica que: «Las llamadas de spam son llamadas telefónicas no deseadas que se hacen a un gran número de personas desde una fuente desconocida. Las llamadas de spam generalmente provienen de empresas que intentan vender algo. Sin embargo, algunas llamadas de spam se consideran llamadas fraudulentas, que son llamadas telefónicas no solicitadas que dicen provenir de una persona o empresa que en realidad no son. Estas llamadas fraudulentas utilizan tácticas de ingeniería social, similares al phishing, para que la gente se crea un escenario falso en el que el estafador está fingiendo ser alguien que no es. Las llamadas fraudulentas las realiza una persona real, o bien se reproduce un mensaje pregrabado en una llamada automatizada o robocall. El estafador intentará hacerse pasar por una empresa o entidad legítimas con el objetivo de obtener información personal de las personas engañadas. Utilizan la suplantación de identidad en llamadas para ocultar la información del identificador de llamadas y simular que la llamada proviene de una persona o ubicación distintas».

