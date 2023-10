Adiós para siempre a las llamadas de spam: este es el método con el que podrás acabar con ellas definitivamente

Las llamadas spam son una de las molestias más frecuentes que sufrimos los usuarios de telefonía móvil. Se trata de llamadas no solicitadas que nos ofrecen productos o servicios que no nos interesan, o que incluso pueden ser fraudulentas. Estas llamadas pueden vulnerar nuestro derecho a la protección de datos personales y a la intimidad, además de causarnos estrés y pérdida de tiempo. Sin embargo no debes desesperar, existe un método con el que podrás acabar con ellas definitivamente. Así es como puedes decirle adiós para siempre a las llamadas spam.

El método para decirle adiós a las llamadas spam

¿Qué podemos hacer si recibimos una de estas llamadas? La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha actualizado su procedimiento de denuncias para facilitar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y reclamar ante este tipo de prácticas abusivas a pesar de que este tipo de llamadas están prohibidas desde el pasado mes de junio.

Una de las novedades más importantes es que ahora podemos grabar las llamadas spam para dejar constancia de lo que nos dicen y cómo nos tratan. Para ello, la AEPD ha actualizado su web para que podamos presentar nuestra denuncia de forma sencilla y rápida. Solo tenemos que seguir estos pasos:

Identificar la entidad promocionada en la llamada , sea una operadora, una marca, un producto o un servicio. Así la AEPD podrá saber qué tipo de publicidad se está haciendo sin nuestro consentimiento.

, sea una operadora, una marca, un producto o un servicio. Así la AEPD podrá saber qué tipo de publicidad se está haciendo sin nuestro consentimiento. Adjuntar una captura de pantalla del móvil donde se vea el número , la fecha y la hora de la llamada. Esto servirá para acreditar cuándo y desde dónde se ha producido la llamada.

, la fecha y la hora de la llamada. Esto servirá para acreditar cuándo y desde dónde se ha producido la llamada. Indicar el número de teléfono que ha recibido la llamada , con el nombre de la compañía que proporciona la línea. Esto ayudará a identificar el origen de la llamada en caso de que sea posible.

, con el nombre de la compañía que proporciona la línea. Esto ayudará a identificar el origen de la llamada en caso de que sea posible. Incorporar la grabación de la llamada y otras pruebas que demuestren que se ha cometido una infracción. Por ejemplo, si nos han pedido datos personales, si nos han amenazado o si nos han insultado.

La grabación de la llamada es un elemento clave para probar lo que ha ocurrido. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) permite grabar una conversación de audio si nosotros participamos en ella, aunque no se tenga el consentimiento de la otra parte. Eso sí, solo podremos usar esa grabación para fines legítimos, como denunciar una llamada ilegal.

Hay que tener en cuenta que solo podremos denunciar las llamadas que hayamos grabado desde el pasado 29 de junio de 2023, fecha en la que entró en vigor esta posibilidad. Las llamadas anteriores no podrán ser objeto de denuncia, ya que la ley no tiene efecto retroactivo.

Con este método, la AEPD pretende poner fin a una práctica que se resiste a desaparecer y que afecta a millones de usuarios. Sin embargo, hay algunas limitaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la legislación solo aplica para números de teléfono españoles. Si la llamada proviene del extranjero, será más difícil que la AEPD pueda sancionar a la empresa responsable.