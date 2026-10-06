La mezcla que recomiendan los constructores expertos para preparar la pared antes de pintar: 3 kg de masilla, sellador y agua

La correcta preparación de las paredes es esencial para que estén lisas y uniformes antes de pintar. En este contexto, es fundamental utilizar una serie de compuestos autonivelantes (mezclas fluidas a base de cemento, yeso o resinas que se extienden sobre la pared) e imprimaciones para corregir pequeñas irregularidades y mejora la adherencia de la pintura.

Los pintores profesionales conocen muy bien cómo preparar una mezcla que se introduce en las pequeñas imperfecciones en la superficie, ayudando a rellenarlas y reduciendo las porosidades presentes en el yeso. Al añadir el líquido acrílico al compuesto, se consigue una textura más manejable que permite extenderlo rápidamente con una espátula. Este método también favorece un acabado más uniforme, al tiempo que reduce la cantidad de pintura necesaria.

Cómo preparar la pared antes de pintar

Para preparar correctamente la mezcla es necesario utilizar un recipiente limpio y sin restos de polvo o materiales anteriores. Lo primero es incorporar los componentes líquidos poco a poco para conseguir una masa homogénea, evitando que aparezcan grumos o burbujas que puedan afectar al resultado final. Luego, hay que remover la mezcla hasta alcanzar una textura cremosa, uniforme y suficientemente fluida. Éstas son algunas de las principales recomendaciones:

Utiliza un recipiente limpio y completamente seco.

Mezcla los componentes hasta obtener una textura cremosa y uniforme.

Respeta siempre las proporciones indicadas de agua y sellador.

Preparar correctamente la superficie antes de aplicar la pintura ayuda a evitar la aparición de burbujas, grietas y un deterioro prematuro del revestimiento. Una pared bien nivelada y sellada proporciona una base uniforme que permite conservar mejor la pigmentación de la pintura y conseguir que los colores mantengan el aspecto deseada.

Además, una correcta preparación de la superficie reduce la necesidad de aplicar capas adicionales de pintura, lo que supone un ahorro tanto de tiempo como de dinero. Este procedimiento tan sencillo favorece un acabado más uniforme y profesional, al mismo tiempo que mejora la resistencia y durabilidad del resultado final.

Cómo elegir el acabado

La pintura mate es adecuada para prácticamente cualquier estancia, aunque, l no generar reflejos, puede ser menos recomendable en habitaciones con poca luz natural. Es especialmente apropiada para los techos y también ayuda a disimular pequeñas irregularidades de las superficies, por lo que ofrece un resultado uniforme y discreto.

Por su parte, la pintura satinada ofrece una apariencia suave y sedosa, acompañada de un ligero brillo. Cuando recibe luz natural, puede reflejarla ligeramente y aportar una mayor sensación de luminosidad a la estancia. Es una opción interesante cuando se busca un acabado algo más luminoso sin llegar al brillo intenso.

Por su parte, la pintura brillante realza la percepción de los colores y se suele utilizar para destacar determinadas zonas o elementos de la vivienda. Puede utilizarse en una pared concreta, así como en molduras, rodapiés y otros detalles decorativos. Sin embargo, conviene utilizarla con moderación, ya que refleja mucho la luz y puede hacer más visibles las pequeñas imperfecciones.

También es importante elegir el acabado teniendo en cuenta el tipo de superficie. En paredes lisas o con gotelé fino pueden utilizarse pinturas mates, tanto con colores claros como intensos. El acabado brillante también puede funcionar en estas superficies, aunque es recomendable no abusar de él.

En las paredes con gotelé, la pintura mate suele ser una de las opciones más adecuadas, aunque también se puede utilizar un acabado satinado. En cambio, el acabado brillante no suele ser recomendable, ya que puede destacar demasiado las irregularidades de la superficie.

Paso a paso