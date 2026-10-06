Es festivo el 13 de octubre y habrá puente en todos estos municipios de la Comunidad de Madrid

El 12 de octubre es el próximo festivo nacional que muchos esperan con ganas ya que este año cae en lunes por lo que se producirá un festivo de tres días seguidos. Se celebra la Fiesta Nacional, también conocida como Día de la Hispanidad, y no hará falta pedir vacaciones ni utilizar días propios para disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual en todo Madrid, y de hecho, en España.

Pero el calendario todavía guarda una sorpresa para algunos vecinos de la Comunidad de Madrid. Mientras que la mayoría tendrá que regresar al trabajo el martes, habrá dos municipios donde el 13 de octubre también será festivo. Se trata de Canencia y Estremera, que han incluido ese martes entre sus fiestas locales de 2026. La coincidencia permitirá enlazar el fin de semana con dos jornadas festivas y sumar cuatro días consecutivos de descanso para quienes tengan un horario laboral de lunes a viernes.

Es festivo el 13 de octubre y habrá puente en estos municipios de la Comunidad de Madrid

La clave de este puente está en cómo cae este año la Fiesta Nacional. El 12 de octubre es uno de los festivos de ámbito nacional y en 2026 coincide con un lunes, una combinación que permite prolongar directamente el fin de semana. En buena parte de España serán, por tanto, tres días de descanso antes de regresar al trabajo el martes 13. El calendario, sin embargo, no termina con los festivos nacionales. Cada municipio cuenta además con dos fiestas locales al año, que se establecen en función de sus propias celebraciones y tradiciones y además, son días de carácter retribuido y no recuperable, de manera que forman parte del calendario laboral de quienes trabajan en la localidad correspondiente. La normativa establece precisamente la existencia de esas dos jornadas municipales.

Y es ahí donde aparecen las diferencias dentro de la Comunidad de Madrid. En la mayoría de municipios, el martes 13 será una jornada laboral normal después del puente. En Canencia y Estremera, en cambio, el calendario local marca ese día como festivo. De este modo, quienes tengan libres sábado y domingo podrán descansar desde el día 10 y no tendrán que volver a trabajar hasta el miércoles 14.

Canencia celebra sus fiestas en honor a Santa María del Castillo

En Canencia, situado en la Sierra Norte madrileña, octubre está tradicionalmente ligado a sus fiestas patronales. La localidad celebra durante la segunda semana del mes las fiestas en honor a Santa María del Castillo, la Virgen del Castillo, una de las citas más señaladas del año para sus vecinos. Durante esos días se mezclan las celebraciones religiosas con las actividades populares. Las misas y procesiones en honor a la Virgen ocupan un lugar destacado, junto a otras tradiciones que se han mantenido con el paso de los años.

Para el calendario de 2026 Canencia ha fijado como fiestas locales el 6 de abril y el 13 de octubre, por lo que esta segunda jornada llega inmediatamente después del festivo nacional. Además, ya aparecen previstas actividades para ese fin de semana, entre ellas una Holi Run infantil el sábado 10 y la II Carrera Popular de Canencia el lunes 12. De este modo, quienes viven en este municipio y no trabajan el sábado, tendrán libre el sábado 10 y el domingo 11; el lunes 12 que será festivo por la Fiesta Nacional de España y el martes 13 lo será por el calendario municipal.

Estremera tendrá dos festivos locales en la misma semana

El otro municipio madrileño donde el martes 13 estará marcado en rojo es Estremera. Aquí, además, se da una situación poco habitual: las dos fiestas locales elegidas para 2026 se concentran en la misma semana. Serán festivos el martes 13 y el viernes 16 de octubre. Las fechas coinciden con las tradicionales fiestas patronales de octubre, dedicadas al Santísimo Cristo Sepultado y Nuestra Señora de la Soledad. Durante estos días, la localidad reúne las celebraciones religiosas con una programación popular en la que participan vecinos, peñas y visitantes. Las procesiones y otros actos religiosos forman parte de unas fiestas que se mantienen muy presentes en la vida del municipio. A ellos se han sumado en ediciones anteriores conciertos, verbenas, actividades infantiles y diferentes propuestas de ocio.

Este año, el primero de los festivos locales permitirá prolongar directamente el puente. El sábado 10 y el domingo 11 darán paso al festivo nacional del lunes 12 y después llegará el martes 13, festivo en Estremera. Serán así cuatro días seguidos de descanso para los trabajadores con jornada de lunes a viernes. La semana todavía tendrá otra pausa. Después de trabajar el miércoles 14 y el jueves 15, llegará el segundo festivo municipal, el viernes 16 de octubre. Este último se unirá además al sábado y al domingo para formar otro fin de semana de tres días. De esta manera, los vecinos de Estremera que trabajen de lunes a viernes tendrán dos periodos de descanso especialmente largos en apenas una semana.