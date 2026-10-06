Fito Cabrales, a los 59 años: «La gente nunca llega a ser feliz, pero es muy fácil estar contento»

Fito Cabrales acaba de cumplir 59 años y, después de más de tres décadas sobre los escenarios, tiene bastante claro qué significa para él llevar una buena vida. El líder de Fito & Fitipaldis se pronunciaba en una entrevista con Zenda sobre una de las grandes obsesiones de la sociedad actual: la búsqueda constante de la felicidad. Frente a los mensajes que prometen alcanzar un estado de plenitud permanente, el músico apuesta por algo mucho más sencillo y, sobre todo, más realista: estar contento. Una diferencia que para él ha cambiado su manera de enfrentarse al día a día y que también explica por qué no considera que la felicidad sea una meta que se pueda alcanzar.

Fito Cabrales no cree en la felicidad como meta

Para Fito Cabrales, la felicidad, tal y como se vende actualmente, es prácticamente un producto. El cantante considera que existe una presión constante para conseguir una vida perfecta y sentirse plenamente satisfecho con ella, cuando la realidad es mucho más cambiante.

«La felicidad es lo que se vende», explicó en su conversación con Zenda. A su juicio, el problema está precisamente en plantearla como un objetivo que algún día se alcanza. «La gente nunca llega a ser feliz, pero es muy fácil estar contento», aseguró.

El músico diferencia así entre una felicidad absoluta, que considera inabarcable, y la posibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas que sí están al alcance. Una forma de pensar que, según ha explicado en otras entrevistas, le ha permitido vivir con menos presión.

«No aspires a la felicidad, estate contento»

La idea no es nueva en el discurso de Fito. Ya en 2021 explicaba que había dejado de perseguir esa sensación de felicidad permanente para centrarse en estar contento con lo que tenía. «No aspires a la felicidad, estate contento», afirmaba entonces.

Para el cantante, estar contento tiene más que ver con aceptar la vida tal y como viene y disfrutar de aquello que se puede abarcar. No significa ignorar los problemas ni pensar que todo es positivo, sino no convertir la felicidad en una exigencia más.

«Puedes tener todo lo que has soñado, puede salirte todo bien» y, aun así, no sentirte feliz, reflexionaba en su entrevista con Zenda. Para él, tener dinero, éxito o una buena carrera puede facilitar las cosas, pero no garantiza ese estado emocional.

Una vida construida sin un gran plan

Esta manera de entender la vida también encaja con la trayectoria profesional de Fito Cabrales. El músico no llegó hasta donde está siguiendo una estrategia diseñada al milímetro. Antes de convertirse en uno de los nombres más reconocibles del rock español, trabajó en hostelería y compaginó sus empleos con su pasión por la música.

Su carrera comenzó con Platero y Tú y continuó después con Fito & Fitipaldis, pero, según ha explicado, durante sus primeros años no existía un gran plan para alcanzar el éxito. Ensayaba, tocaba y trabajaba para pagar las facturas. La música fue creciendo poco a poco hasta convertirse en su profesión.

De hecho, a sus 59 años sigue sin contemplar su carrera como algo garantizado. En una entrevista publicada recientemente explicaba que, si algún día su música dejara de interesar y todo fuera mal, buscaría trabajo como hacía de joven. «Podría estar el resto de mi vida escribiendo canciones», aseguraba, dejando claro que su relación con la música va mucho más allá del éxito.

Alejado de las redes sociales pese a ser viral

Su forma de entender la vida también se refleja en su relación con la tecnología. Fito Cabrales no tiene redes sociales ni siquiera utiliza WhatsApp. Sin embargo, su música continúa presente en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde sus canciones forman parte de vídeos y los conocidos fitomemes.

El artista reconoce que pasa tiempo viendo YouTube y que disfruta descubriendo actuaciones, conferencias o contenidos relacionados con la música, pero ha decidido mantenerse al margen de las redes sociales. Una circunstancia especialmente llamativa, teniendo en cuenta que sus canciones siguen llegando a generaciones mucho más jóvenes.

Una forma de entender el éxito

Fito tampoco parece medir su trayectoria únicamente por los grandes logros. Para él, terminar un disco ya supone un éxito y poder continuar dedicándose a aquello que le apasiona es motivo suficiente para sentirse afortunado.

«Me gusta la vida que he vivido», reconocía en una entrevista, aunque rápidamente matizaba que también le gusta la que está viviendo. Su manera de expresarlo vuelve a la misma idea: no necesita definirse como una persona permanentemente feliz para sentirse satisfecha con su vida.