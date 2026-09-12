Los ultras del Barcelona se movilizan para reivindicar la selección catalana: «La España impostada no nos identifica»

El Día Nacional de Cataluña ha hecho que los radicales independentistas hayan reaparecido para seguir generando tensión con España. Uno de los grupos que más sigue insistiendo son los ultras del Barcelona, que aprovecharon el foco del fútbol de nuevo para pedir una movilización para presionar al Gobierno y oficializar la selección catalana al recalcar que no se sienten parte de los éxitos de la Roja.

Desde que España fue campeona del mundo, en el Camp Nou se vivieron momentos de tensión. Laporta se dejó sucumbir por el aquelarre independentista en el partido de Liga ante el Athletic después de darles pie no haciendo un homenaje a sus propios futbolistas que venía de levantar la Copa del Mundo. «La estelada, como bien sabéis, representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado social y democrático de derecho donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Española. La estelada, en ese sentido, está en el marco de la libertad de expresión», expresó el presidente del Barça hace semanas.

Ahora, aprovechando la Diada, el grupo radical y separatista Nostra Ensenya lanzó un mensaje en redes sociales pidiendo a España independizarse con su propia selección: «Hemos vuelto al ‘fossar’ de les Moreres para rendir homenaje a los mártires de 1714. Por ellos y por todos los que vinieron después. Catalanes que dejaron hasta su último aliento defendiendo su nación»

«También hemos querido aprovechar la ocasión para volver a reivindicar y exigir la oficialidad de nuestra única selección, la catalana. Basta ya de servilismo con una selección impuesta que no nos identifica y nunca la haremos nuestra. ¡UNA NACIÓN, UNA SELECCIÓN!», expresaron en su perfil de Twitter con una ilustración de un jugador pisando con un balón la bandera de España.

També hem volgut aprofitar l’ocasió per tornar a reivindicar i exigir l’oficialitat de la nostra única selecció, la catalana. Prou ja de servilisme amb una selecció imposada que no ens identifica i mai la farem nostra. UNA NACIÓ, UNA SELECCIÓ! pic.twitter.com/0iL4B3HFQg — PB NOSTRA ENSENYA (@NOSTRAENSENYA) September 11, 2026

Horas antes, Laporta también lanzó un discurso para sacar pecho del catalán y pidiendo a los aficionados que aprendan la lengua para ser «mejores» aficionados del Barça: «El FC Barcelona tiene unas raíces profundamente catalanas, y esto es lo que da sentido al ‘més que un club’. El FC Barcelona es una institución que está comprometida con la democracia. Hoy estamos presentes aquí para hacer la ofrenda a Rafael Casanova en el marco de la Diada Nacional de Catalunya. Lo hacemos desde hace un siglo y lo hemos hecho siempre que los vientos de la democracia lo han permitido, dado que ha habido momentos en que los vientos no soplaban a favor», expresó.