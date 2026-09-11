El Barcelona pide a sus aficionados de toda España que aprendan catalán: «Habla azulgrana, habla catalán»

El Barcelona ha participado como una de las caras más visibles en la Diada Nacional de Cataluña. Joan Laporta lideró a la delegación azulgrana en la tradicional ofrenda floral ante el monumento Casanova y salió con un discurso de adoctrinamiento para que los españoles y aficionados culés aprendan y usen la lengua catalana a pesar de no vivir en la comunidad autónoma.

Desde hace unos días, el Barcelona y su Fundación pusieron en marcha una campaña para reivindicar el uso del catalán entre la comunidad azulgrana como una firme identidad del club y su afición. Todo con el lema: «Habla azulgrana, habla catalán». Una iniciativa cuyo objetivo es promover el uso de su lengua a millones de fans, independientemente del país que sean. «El FC Barcelona tiene unas raíces profundamente catalanas, y esto es lo que da sentido al ‘més que un club’», dijo.

También han publicado un vídeo en redes sociales sobre los momentos más históricos del siglo XX hasta la actualidad en relación al catalán, donde incluso se colaron algunas esteladas en 2017 con el Referéndum de Independencia de Cataluña. «Con la recuperación de las libertades democráticas, el Barça volvió a asumir un papel destacado en la normalización y la proyección pública del catalán, una vinculación que el Club mantiene viva hoy como parte inseparable de su identidad», escribe el club en un comunicado.

Incluso Laporta removió el pasado sobre el dolor que sintieron hace décadas: «El FC Barcelona es una institución que está comprometida con la democracia. Hoy estamos presentes aquí para hacer la ofrenda a Rafael Casanova en el marco de la Diada Nacional de Catalunya. Lo hacemos desde hace un siglo y lo hemos hecho siempre que los vientos de la democracia lo han permitido, dado que ha habido momentos en que los vientos no soplaban a favor», declaró.

«En la defensa de una catalanidad abierta al mundo, de una Catalunya abierta al mundo, en la defensa de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras libertades individuales y colectivas, encontraréis siempre a la Junta Directiva que tengo el honor de presidir», concluyó en su discurso Laporta.

Laporta quiere ganarlo todo con el Barcelona

Después del homenaje institucional, el presidente atendió a los medios y fue preguntado por temas deportivos. Siguiendo la línea de los últimos días, Laporta es firme en querer ganar todos los títulos: «Tenemos una plantilla muy competitiva, compensada; Deco ha hecho muy bien, todo el mundo tiene que estar muy atento, hay mucha calidad y podemos hacer dos equipos muy competitivos», declaró.

«Debemos tocar con los pies en el suelo. Esto no ha hecho más que empezar. Aquí nadie se puede relajar, pero el nivel que estamos demostrando es altísimo». También puso de ejemplo a Lamine Yamal sobre el compromiso: «Tiene una madurez increíble. Su frase de que hay que correr para ganar resume el espíritu de este equipo. Vamos a por todo: Liga, Copa, Supercopa y la Champions, por la que hay especial ilusión», finalizó.