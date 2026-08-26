Llamamiento de Laporta al independentismo: «La estelada expresa nuestro deseo de ser libres»

Joan Laporta hizo un llamamiento al independentismo en un vídeo publicado por el Barcelona este miércoles en el que su presidente confirma que los campeones del mundo con la selección española no serán homenajeados este jueves en el Camp Nou antes del partido de Liga contra el Athletic Club (21:00 horas). En su lugar, habrá un «acto de exaltación a la estelada» después de que el pasado domingo la Policía detuviese en Elche a un ultra del Barça que intentó colar a la fuerza una bandera independentista catalana en el estadio Martínez Valero.

«La estelada, como bien sabéis, representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado social y democrático de derecho donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Española. La estelada, en ese sentido, está en el marco de la libertad de expresión», afirmó Laporta.

La estelada expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes. Y, por tanto, entiendo que se debe respetar porque esta voluntad forma parte de la libertad de expresión y, además, es una manera de expresarnos de forma pacífica, y que no genera ni violencia ni odio», señaló.

«Se debe respetar la estelada porque representa nuestros anhelos de libertad, igual que se deben respetar todos los otros símbolos que expresan una determinada forma de pensar, siempre y cuando sea de manera pacífica, no violenta y que no genere odio», sentenció el presidente culé.

Defensa al ultra de Elche

En ese momento del vídeo, se alinea con el comunicado que emitió el Barcelona tras la detención del ultra violento con la Policía: «Rechazamos y condenamos la actuación desproporcionada de los policías que agredieron a un socio del Barça por llevar la estelada en el partido de Elche. Nos pusimos a su disposición para ayudarles en lo que haga falta».

«Pedimos y confiamos en que esta actuación tenga su castigo y sus sanciones al que corresponda. Las imágenes son claras. Esperamos que con el castigo y el acto de exaltación a la estelada que viviremos en el Camp Nou sirva de una vez por todas para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad del Estado», dijo.