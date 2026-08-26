Laporta cambia el homenaje a los campeones del mundo por un «acto de exaltación a la estelada»

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha cancelado el homenaje a los campeones del mundo con España para que tenga lugar «un acto de exaltación a la estelada». El club azulgrana no reconocerá en el Camp Nou a sus ganadores del Mundial, sino que realizará un tributo al independentismo después de que un ultra azulgrana fuese detenido el pasado domingo en Elche por intentar meter una bandera independentista catalana en el estadio Martínez Valero y agredir a la Policía.

«Lo que sucederá es que el propio jueves en la víspera del partido contra el Athletic Club de Bilbao habrá un acto de exaltación a la estelada», comunicó a través de un vídeo en los canales oficiales del Barcelona en el que también dedica un espacio a provocar al Atlético de Madrid con el asunto de Julián Álvarez.

Laporta dejará sin homenaje a los siete jugadores del Barça que se proclamaron campeones en Estados Unidos con la selección española: Cubarsí, Rodri, Gavi, Pedri, Joan García, Eric García y Dani Olmo. «Hemos decidido que no se hará el acto de reconocimiento a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial porque no se da el contexto ni el entorno ni el momento más apropiado y, por tanto, no lo haremos. Lo hemos puesto en comunicación de la Federación y lo entienden perfectamente. El fútbol debe servir para unir. No para generar enfrentamientos.

El Presidente @JoanLaportaFCB repasa la actualidad blaugrana 🗣️ pic.twitter.com/de1Z9l93zt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2026

«La estelada, como bien sabéis, representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un Estado social y democrático de derecho donde la libertad de expresión está dentro de los derechos fundamentales de la Constitución Española. La estelada, en ese sentido, está en el marco de la libertad de expresión», añade Laporta.

Las explicaciones de Laporta

«La estelada expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes. Y, por tanto, entiendo que se debe respetar porque esta voluntad forma parte de la libertad de expresión y, además, es una manera de expresarnos de forma pacífica, y que no genera ni violencia ni odio», afirmó.

«Se debe respetar la estelada porque representa nuestros anhelos de libertad, igual que se deben respetar todos los otros símbolos que expresan una determinada forma de pensar, siempre y cuando sea de manera pacífica, no violenta y que no genere odio», sentenció.

En ese momento del vídeo, se alinea con el comunicado que emitió el Barcelona tras la detención del ultra violento con la Policía: «Rechazamos y condenamos la actuación desproporcionada de los policías que agredieron a un socio del Barça por llevar la estelada en el partido de Elche. Nos pusimos a su disposición para ayudarles en lo que haga falta».

«Pedimos y confiamos en que esta actuación tenga su castigo y sus sanciones al que corresponda. Las imágenes son claras. Esperamos que con el castigo y el acto de exaltación a la estelada que viviremos en el Camp Nou sirva de una vez por todas para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad del Estado», dijo.