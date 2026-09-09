El Camp Nou hace aguas: Laporta saca el paraguas en el palco por el diluvio en el Barcelona – Feyenoord

El Camp Nou sigue haciendo aguas. Cuando llueve en Barcelona, se mojan hasta los integrantes del palco presidencial. Y cuando diluvia, como ocurrió este miércoles durante el partido de Champions entre el Barça y el Feyenoord, Joan Laporta y compañía acaban empapados o con paraguas gigantes. La imagen del Camp Nou no es así la mejor; da todavía sensación de estadio tercermundista.

Pocas veces se ve la imagen de presidentes y autoridades empapados en un palco. En prácticamente todos los estadios -y, por supuesto, en los mejores del mundo- el palco, como es lógico, está a cubierto. Es de las primeras zonas que tienen techo. Sin embargo, con un Camp Nou en obras, las autoridades culés se mojan si llueve en Barcelona. Un desastre.

Así, durante el Barcelona – Feyenoord de la primera jornada de fase de liga de Champions hubo una imagen tremenda. Laporta, otros directivos del Barcelona y también representantes del equipo neerlandés se mojaron cuando diluvió en la Ciudad Condal. En un campo serio, acabado evidentemente, eso no ocurriría.

También se colocaron todos estos directivos, incluidos Joan Laporta, con paraguas para evitar que les cayera más agua. Fue llamativo ver a los integrantes del palco de autoridades resguardándose de la lluvia como podían, como si estuvieran en una grada cualquiera, víctimas del diluvio sin poder evitar que se mojaran porque la zona del palco de autoridades -realmente ninguna del estadio- tiene techo.

La imagen fue muy pobre para un estadio que acaba de ser reformado, por mucho que todavía no esté al 100%, pero que sí se habilitó para que pudieran entrar más de 50.000 personas. El Camp Nou no está todavía listo para que una zona tan relevante como el palco de autoridades no se mojen sus integrantes cuando llueva. El Barça regresó al Camp Nou hace nueve meses, y en este tiempo sigue habiendo problemas en el estadio azulgrana.