Barcelona – Feyenoord hoy en directo | La última hora, goles, estadísticas y dónde ver el partido de la Champions League en vivo online gratis y en streaming en tiempo real
Los de Hansi Flick quieren imponerse en su primer partido en Europa
La diferencia de goles será importante de cara a la clasificación del top ocho
Los bandazos de Hansi Flick con los árbitros
El FC Barcelona ya está listo para enfrentarse a su primera prueba en la UEFA Champions League. La competición europea ya está de vuelta y los culés tendrán que enfrentarse al Feyenoord Rotterdam en casa. Los de Hansi Flick llegan con la moral por las nubes, invictos en la Liga y después de marcar 10 goles en los últimos dos partidos. El partido comenzará a las este miercoles 9 de septiembre a las 18:45 horas (17:45 en las Islas Canarias).
Las sensaciones de los blaugranas están siendo muy positivas en el inicio de la temporada, especialmente a nivel ofensivo. El club tiene la clasificación en el top ocho entre ceja y ceja, ya que supone el pase a los octavos de final de forma directa. Para aumentar al máximo las posibilidades, los jugadores deberán tener en cuenta la diferencia de goles.
Hansi Flick quiere aprovechar el factor de local en su primer partido de Europa. El resto de rivales del Barcelona son el Galatasaray, el PSG, el Aston villa, el Sabah FK, el Manchester City, el Sporting de Portugal y el Como. En principio, la idea de acabar en la zona puntera parece bastante asequible, pero todo podría complicarse con un susto ante el conjunto neerlandés.
15 minutos para el inicio del encuentro
Todo listo para el inicio de la acción en Barcelona, los entrenadores aprovechan los últimos momentos antes de que sus jugadores salgan al terreno de juego.
El sueño de la sexta arranca de nuevo
El conjunto blaugrana lleva varios años muy cerca de llegar a la final de la Champions, aunque aún no han podido alcanzar el objetivo. El primer asalto será frente al Feyenoord y empezar con buen pie es clave. La última Orejona que levantó el Barcelona fue en el 2015, con famoso tridente de la MSN.
Los jugadores calientan en el Camp Nou
Ambos equipos comienzan a probarse con balón. Ambiente ideal en Barcelona para el primer encuentro de Champions.
Raphina repite como nueve
El brasileño está ofreciendo un gran rendimiento como falso punta, aunque su compatriota Gabriel Jesús podría ocupar esa demarcación de forma fija. Por el momento, Flick mantiene el tridente con Adeyemi en el extremo izquierdo.
¿Cuáles son los jugadores más peligrosos del Feyenoord Rotterdam?
El equipo visitante no viene a pasearse al Camp Nou. La defensa culé tendrá quee estar muy pendiente de Gjivai Zechiël, que ha marcado cuatro goles esta temporada.
Decisiones llamativas: Adeyemi, Olmo y Rodri por delante de Gordon, Fermín y Bernal
El entrenador repite la decisión que tomó en Valencia. Parece que el extremo alemán le está gustando más a Flick, aunque se espera que Gordon tenga minutos desde el banquillo. Por su parte, Olmo vuelve a ganarle a Fermín en la pelea por estar en el once inicial. Rodri ya fue titular en el último partido y aparece de nuevo por delante de Bernal.
Banquillo con nombres muy destacados
Flick ha configurado la plantilla a su gusto. Los cambios podrían ser clave en caso de que el encuentro se complicase más de lo previsto. Estos son los jugadores que estarán disponibles para salir al terreno de juego: Abdelkarim, Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart, Farinas, Fermín, Gabriel Jesus, Gavi, Anthony Gordon, Livakovic, Gerard Martín y Szczesny.
Esta es la alineación oficial del FC Barcelona: Rodri titular en el primer partido de Champions
Este es el once de Hansi Flick para medirse ante el Feyenoord: Joan García, Cancelo, Christensen, Cubarsí, Koundé, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Raphina.
Los árbitros podrían poner en aprietos a Hansi Flick
El entrenador ha lanzado un mensaje muy claro respecto a su postura con los colegiados. El alemán quiere que el equipo respete las decisiones del trencilla y del VAR, aunque su opinión podría cambiar si la polémica se desata en el campo.
El Barcelona quiere imponerse en su primer duelo en Europa
Los de Hansi Flick vienen pisando el acelerador. El equipo está mostrando un rendimiento ofensivo sublime y por el momento se encuentran invictos. El Feyenoord llega al Camp Nou con la idea de arruinar la fiesta culé.
¿Quién fue el máximo goleador del FC Barcelona la temporada pasada?
Lamine Yamal y Raphina son los nombres más sonados cuando se habla de anotación. Sin embargo, en la edición pasada, el máximo goleador del FC Barcelona en Champions fue Fermín López, que marcó seis tantos.