Los bandazos de Hansi Flick con los árbitros

Hansi Flick no tiene un criterio claro sobre si defender o atacar a los árbitros cuando juega el Barcelona. El entrenador alemán habló en rueda de prensa sobre el nivel de los colegiados y esta vez decidió dedicarles buenas palabras sobre su honestidad y profesionalidad. Un discurso que choca de frente con las rajadas que lanzó la temporada pasada cuando los resultados fueron en su contra.

En la previa ante el Feyenoord, a Flick le preguntaron sobre los castigos con los piscinazos y si deberían ser más severos. El alemán aprovechó la pregunta para lanzarles un guiño al colectivo arbitral: «La calidad es muy buena en Champions y la Liga. No siempre lo tienen fácil y hay que apoyarles. Intento siempre mantener la calma en esas situaciones», confesó.

Unas frases que llegaron rápidamente a aquellos que recuerdan que son palabras que juegan en su contra, tirando de hemeroteca. Concretamente, cuando son en partidos en los que acaba fracasando. Ocurrió en la ida de los cuartos de final cuando perdió ante el Atlético en el Camp Nou. Flick rajó del VAR por la expulsión a Cubarsí y por una mano de Pubill en un saque de puerta.

Un partido en el que el germano estalló contra el colegiado rumano István Kovács y no dudó en hacerlo en zona mixta: «Tocan el balón con la mano en el área y no entiendo por qué no entra el VAR. Debió haber sido penalti y segunda amarilla. Es increíble, no entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero en esta clase de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR?», dijo.

También se vivió un episodio similar hace unos meses cuando cayeron en Copa goleados 4-0, también por el Atlético, cuando anularon un gol y también acabó rajando: «¿Qué puedo decir? Hemos comenzado con las tarjetas amarillas, la primera acción sobre Balde lo era. Seguro. Hubiera sido todo diferente si la enseña. Al no hacerlo, invitas a jugar así. Para mí es un lío. ¿Han sido siete minutos parados? ¿Han encontrado algo? Para mí no era fuera de juego. Si ellos han visto algo, avisa. Pero no hay comunicación», señaló.

De nuevo, Hansi Flick vuelve a posicionarse del bando de proteger y empatizar con los árbitros. Aunque habrá que esperar a la primera derrota del Barcelona para ver si mantiene su discurso o si vuelve a contradecirse.