Hansi Flick: «Tenemos calidad para ganar la Champions, pero el camino es largo»

Hansi Flick compareció en sala de prensa para analizar la previa del estreno del Barcelona en la Champions League contra el Feyenoord. El técnico azulgrana reconoció que su plantilla está «preparada» para luchar por ganar el título y que tiene equipo para ello, pero «el camino es largo». También se deshizo en elogios hacia Lamine y se pronunció sobre el Balón de Oro.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este martes que ve a su plantilla «preparada» para luchar por la Liga de Campeones, en la víspera del estreno del conjunto blaugrana ante el Feyenoord en el Spotify Camp Nou, en la primera jornada de la Fase Liga, y destacó la intensidad, comunicación y conexión que está mostrando el equipo.

«Ahora parece que sí, que todo va bien, pero aunque veo mucha calidad e intensidad, veo también que hay seguimiento de una idea y comunicación. Hay que estar juntos en el campo para pelear mejor, ayudarse. Todos están para eso y lo estoy viendo», explicó Flick en rueda de prensa.

El alemán reconoció que la Champions es el gran objetivo europeo del Barça. «Al final, cada equipo grande sueña con esto, con la Champions. Es el torneo más grande y tenemos calidad para ganarla, pero debemos demostrarla. Y lo queremos hacer, pero el camino es largo», afirmó.

Preguntado por si este año ve más cerca el título, insistió en las buenas sensaciones de su plantilla: «Yo veo mucha intensidad, muchas ganas de jugar al fútbol. También mucha comunicación en el equipo, están conectados y trabajan mucho en el campo y eso es lo más importante. Todos están preparados para ganarla y eso es algo muy bueno».

Flick también destacó el rendimiento del equipo en este inicio de temporada, con cuatro victorias, aunque avisó de la exigencia interna para mantener el nivel. «Por el momento estoy contento con los primeros cuatro partidos. Hay que seguir así», señaló, antes de remarcar que «en cada partido hay que mostrar nuestro nivel» y que los jugadores deben «luchar por el puesto cada día». Sobre la gestión del vestuario, admitió que «no es fácil mantenerlo siempre» porque debe decidir quién juega y quién no, pero aseguró que intenta hablar especialmente con los futbolistas que tienen menos minutos.

Sobre Lamine Yamal, uno de los grandes referentes del equipo, Flick fue contundente. «Lamine es un jugador que decide partidos por sí solo. Un jugador fantástico, que siempre quiere mejorar. Tiene mucha responsabilidad, es uno de los capitanes. Disfruta cada día. Y yo disfruto de su juego», comentó. Y también valoró el rendimiento de Anthony Gordon, asegurando que «quiere marcar goles, pero también es importante que ayude con las asistencias», y añadió: «Los goles llegarán, lo está haciendo bien. Estoy contento con su rendimiento».

También fue preguntado por la posibilidad de que alguno de sus jugadores gane el Balón de Oro. «Tenemos muchos grandes jugadores, me encantaría que uno de ellos lo ganara. No es mi trabajo votar. Es importante la calidad, pero también el trabajo y la mentalidad», apuntó. Asimismo, valoró la importancia de la Liga, donde el Barça aspira a conquistar su tercer título consecutivo: «Claro que tiene valor. También es nuestro sueño ganar la tercera Liga consecutiva, trabajamos para eso, que es especial».

Por último, Flick se mostró partidario de mantener la confianza en los árbitros, tanto en la Liga como en la Champions. «No es mi trabajo. La calidad, el nivel de los árbitros es bueno, tanto en la Champions como en la Liga. No es fácil hacer su trabajo, así que tenemos que creerles, apoyarles», zanjó.