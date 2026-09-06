Flick presume tras la goleada del Barcelona: «Mis jugadores tienen hambre de ganar todo»

Hansi Flick aseguró que el Barcelona rozó la perfección en Mestalla. El Barcelona goleó 0-5 al Valencia para ser líderes en solitario e invictos, firmando una actuación que evidencia la gran imagen del equipo en esta arranque de temporada. El entrenador alemán aprovechó rueda de prensa para destacar cómo está influyendo la mentalidad en el vestuario y el hambre de títulos.

«Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado… Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y, si es posible, marcar; lo intentamos. Ha sido un partido fantástico», expresó en rueda de prensa. Aunque para Flick la perfección nunca es absoluta: «Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor. No sé si es necesario con un 0-5 seguir atacando siempre, quiero controlar más ciertas situaciones», añadió.

Sobre la titularidad de Lamine Yamal, Flick señaló: «Esta mañana hemos hablado, me dijo que estaba bien, que podía jugar. Ha jugado bien». Respecto a Rodri, comentó que «todo lo que hace con la pelota, en el partido, tiene sentido». Incluso dejó la influencia que puede tener sobre Marc Bernal: «Él también ha hecho un gran partido, es una gran oportunidad para él y mejorará si lo aprovecha. Rodri es increíble, no solo en el campo, en el vestuario es un absoluto líder y es importante tenerlo», agregó.

Aún así, Flick reconoció que necesitan un ‘9’: «Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles. Para mí solo son tres puntos. Por supuesto, tenemos calidad en el campo y tenemos espacios. Podemos atacar bien en bloques bajos, es bueno verlo. Hemos podido controlar el partido, especialmente con esta temperatura».

Marcando 17 goles en cuatro partidos, Flick lo tiene claro: «Tienen el hambre para conseguir más. Siempre hay que trabajar cada día duro para lograr estos objetivos. Tenemos una gran afición y un club fantástico. Tenemos un equipo muy joven. es el principio de la temporada, queda mucho. Los rivales no nos regalarán nada».

Flick ensalza a Olmo y Fermín

En una plantilla donde todos quieren jugar, Flick explicó la importancia de mantener la competitividad: «Tenemos muchos jugadores, tenemos mucha calidad. No es fácil tener a todos los jugadores. Estoy muy contento con Olmo que ha jugado muy bien. No está feliz por no jugar; todo el mundo quiere ser titular, pero busco las mejores decisiones para el equipo. Hay que gestionarlo y no es fácil».

Sobre Fermín, MVP del partido con un gol y dos asistencias, también tuvo buenas palabras: «Aporta energía, goles, es bueno con el balón, presiona. Me gusta a veces más control, pero es un jugador joven. Su intensidad es muy alta y lo está haciendo muy bien», concluyó.