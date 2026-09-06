Pedri desmiente tener mala relación con Rodri: «Nos vamos a ir entendiendo bien»

Pedri ha asegurado que tiene una buena relación con Rodri dentro del campo. Ambos fueron titulares en la goleada ante el Valencia y demostraron una conexión que los hizo dueños y señores del mediocampo en Mestalla. El canario marcó uno de los goles y salió a zona mixta para zanjar el debate de si pueden jugar juntos y de una posible mala relación a la hora de congeniarse en el césped.

«Se ha dicho que Rodri y yo no funcionamos, pero es muy cómodo jugar con él. Pocas veces pierde un balón y ayuda mucho en defensa. Nos vamos a ir entendiendo bien y con partidos, todavía mejor», explicó. Un partido donde manejaron el control del tiempo, jugando los dos desde la medular y anulando completamente a un Valencia que no tuvo opción de quitarles el balón a los dos Campeones del Mundo. «Agradecemos los aplausos en Mestalla. Fue muy bonito. Les deseamos suerte lo que resta de temporada».

17 goles en cuatro partidos, líderes invictos y con tres puntos arriba del Real Madrid, Pedri explicó el buen momento que viven en el Barcelona: «Aquí nunca es fácil. Nos ha servido para coger confianza y seguir sumando. La gente siempre quiere tener un delantero que meta 40 goles, y tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo. Gol no va a faltar este año. Seguiremos yendo con todo. Somos el Barça», recalcó el canario.

Otro de los que habló fue Gerard Martín, que compró el discurso de Pedri: «Estamos siendo muy competitivos. Tenemos hambre de más y estamos marcando muchos goles. Dejar la portería a cero también es muy importante. Somos polivalentes y el efecto sorpresa está funcionando.». Incluso dio un palo a Tebas por jugar a altas temperaturas: «Este calor no te prepara para nada. Intentamos regularnos con el balón para no sufrir tanto físicamente». Sobre Rodri también dio elogios: «Él y Gabriel Jesús son jugadores de talla mundial. Nos van a aportar mucho porque son dos grandes jugadores».