Pedri desmiente tener mala relación con Rodri: «Nos vamos a ir entendiendo bien»
El canario habló de su partido y conexión con el madrileño
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Lamine Yamal se inventa una maravilla para adelantar con un golazo al Barcelona en Mestalla
Pedri ha asegurado que tiene una buena relación con Rodri dentro del campo. Ambos fueron titulares en la goleada ante el Valencia y demostraron una conexión que los hizo dueños y señores del mediocampo en Mestalla. El canario marcó uno de los goles y salió a zona mixta para zanjar el debate de si pueden jugar juntos y de una posible mala relación a la hora de congeniarse en el césped.
«Se ha dicho que Rodri y yo no funcionamos, pero es muy cómodo jugar con él. Pocas veces pierde un balón y ayuda mucho en defensa. Nos vamos a ir entendiendo bien y con partidos, todavía mejor», explicó. Un partido donde manejaron el control del tiempo, jugando los dos desde la medular y anulando completamente a un Valencia que no tuvo opción de quitarles el balón a los dos Campeones del Mundo. «Agradecemos los aplausos en Mestalla. Fue muy bonito. Les deseamos suerte lo que resta de temporada».
17 goles en cuatro partidos, líderes invictos y con tres puntos arriba del Real Madrid, Pedri explicó el buen momento que viven en el Barcelona: «Aquí nunca es fácil. Nos ha servido para coger confianza y seguir sumando. La gente siempre quiere tener un delantero que meta 40 goles, y tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo. Gol no va a faltar este año. Seguiremos yendo con todo. Somos el Barça», recalcó el canario.
Otro de los que habló fue Gerard Martín, que compró el discurso de Pedri: «Estamos siendo muy competitivos. Tenemos hambre de más y estamos marcando muchos goles. Dejar la portería a cero también es muy importante. Somos polivalentes y el efecto sorpresa está funcionando.». Incluso dio un palo a Tebas por jugar a altas temperaturas: «Este calor no te prepara para nada. Intentamos regularnos con el balón para no sufrir tanto físicamente». Sobre Rodri también dio elogios: «Él y Gabriel Jesús son jugadores de talla mundial. Nos van a aportar mucho porque son dos grandes jugadores».