Lamine Yamal se inventa una maravilla para adelantar con un golazo al Barcelona en Mestalla

Menos mal que estaba tocado. Lamine Yamal fue titular en el partido entre Valencia y Barcelona y tardó seis minutos en dejar una maravilla sobre el césped. Se inventó un gol imposible para adelantar al Barça en Mestalla, al tocar un balón a media altura con el pie izquierdo y picársela sutilmente a Dimitrievski. Una auténtica delicatessen de un Lamine Yamal que estaba inspirado en la visita de los de Flick a la ciudad del Turia.

Estaba inspirado pese a no ejercitarse con el resto de sus compañeros antes de viajar a Valencia. Las dudas eran claras antes del encuentro, pero las despejaba el técnico alemán al incluirle en su alineación inicial. También aparecía Rodri en el equipo titular, por lo que era una alineación muy parecida a lo mejor que podemos esperar del Barcelona este curso.

Y Lamine tardó seis minutos en adelantar a un Barça que salió a resolver rápido ante un Valencia que estaba fuera del partido. Con todo un estadio –el suyo– en su contra, el equipo de Corberán estaba a merced del conjunto culé desde el comienzo del partido y, por si quedaban dudas, Lamine Yamal las resolvió rápido.

Fermín, desde la derecha, le metió un centro bombeado a la espalda de la defensa. La dejó botar en el área Lamine y, cuando estaba a media altura, le metió la puntera para hacerle la cucharita al portero valencianista. Era el 0-1 que hacía explotar a toda la afición che contra los suyos. Dos minutos después volvería a marcar, a pase de nuevo de Fermín, pero el gol no subía al marcador por muy poco. El extremo español tenía el pie en fuera de juego.