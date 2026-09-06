AfD arrasa en las elecciones de Sajonia con un 44% según los sondeos y aspira a conseguir la mayoría absoluta

Las urnas han cerrado en la región de Sajonia-Anhalt la tarde de este domingo y todo apunta a que el partido Alternativa por Alemania (AfD) ha ganado las elecciones, según los primeros sondeos a pie de urna. Según las primeras informaciones tras el cierre de los colegios electorales, el partido liderado por Ulrich Siegmund en la región habría conseguido más de un 44% de los votos, lo que acerca a la formación a la mayoría absoluta.

Los primeros sondeos sitúan a AfD muy cerca de formar gobierno en solitario. Sería la primera vez que el partido consigue acceder a un ejecutivo regional desde la fundación del partido. Los primeros datos apuntan a que Afd puede lograr entre 39 y 41 escaños. Muy cerca de los 42 necesarios para conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento de Sajonia y no necesitar el apoyo de otros partidos para gobernar.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Friedrich Merz, canciller de Alemania), se sitúa como segunda fuerza, con un 18,5% de los votos. Este resultado le daría en torno a 16 escaños en el Parlamento regional.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% de los votos y 8 o 9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2%). El mínimo para obtener representación es del 5%.

La tasa de participación ha sido una de las noticias de la jornada, que se disparó hasta el 65,3% hasta las 16:00 horas, muy por encima del 41% registrado a esa hora en 2021, cuando la participación final fue del 60,3%.

Las últimas encuestas publicadas sitúan a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).

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