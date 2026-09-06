AfD arrasa en las elecciones de Sajonia con un 44% según los sondeos y aspira a conseguir la mayoría absoluta
La formación de Ulrich Siegmund podría formar gobierno en solitario, la primera vez que forma parte de un Ejecutivo regional
Las urnas han cerrado en la región de Sajonia-Anhalt la tarde de este domingo y todo apunta a que el partido Alternativa por Alemania (AfD) ha ganado las elecciones, según los primeros sondeos a pie de urna. Según las primeras informaciones tras el cierre de los colegios electorales, el partido liderado por Ulrich Siegmund en la región habría conseguido más de un 44% de los votos, lo que acerca a la formación a la mayoría absoluta.
Los primeros sondeos sitúan a AfD muy cerca de formar gobierno en solitario. Sería la primera vez que el partido consigue acceder a un ejecutivo regional desde la fundación del partido. Los primeros datos apuntan a que Afd puede lograr entre 39 y 41 escaños. Muy cerca de los 42 necesarios para conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento de Sajonia y no necesitar el apoyo de otros partidos para gobernar.
La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Friedrich Merz, canciller de Alemania), se sitúa como segunda fuerza, con un 18,5% de los votos. Este resultado le daría en torno a 16 escaños en el Parlamento regional.
En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% de los votos y 8 o 9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2%). El mínimo para obtener representación es del 5%.
La tasa de participación ha sido una de las noticias de la jornada, que se disparó hasta el 65,3% hasta las 16:00 horas, muy por encima del 41% registrado a esa hora en 2021, cuando la participación final fue del 60,3%.
Las últimas encuestas publicadas sitúan a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).
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