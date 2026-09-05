Elecciones en Sajonia: la identitaria AfD de Ulrich Siegmund puede entrar por primera vez en un parlamento alemán

Este domingo, los cerca de 1,7 millones de electores de Alta Sajonia están llamados a las urnas para renovar el Parlamento Regional Sajón. No es una cita cualquiera. En este estado del este alemán, la Alternativa para Alemania (AfD) llega como clara favorita, con sondeos que la sitúan con entre el 40% y el 43% de los votos. Si se confirman las proyecciones, el partido de Ulrich Siegmund podría convertirse en la primera fuerza identitaria alemana en encabezar un gobierno regional en Alemania desde 1945.

Las últimas encuestas dibujan un panorama contundente. El conocido instituto alemán de análisis electoral Forschungsgruppe Wahlen, en su encuesta para la televisión pública alemana, otorga a la AfD un 41%, frente al 23% de la CDU del actual ministro-presidente Sven Schulze. La Izquierda (Linke) ronda el 11,5%, el SPD el 8,5% y Los Verdes el 6%. El Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) y el FDP se mueven en torno o por debajo del umbral del 5%. Otras mediciones (INSA, Infratest dimap) llegan incluso a situar a la AfD en el 42-43%.

La AfD, cuyo candidato es el «peligroso», según Der Spiegel, Ulrich Siegmund, casi duplicaría su resultado de 2021 (20,8%). La CDU, que entonces obtuvo el 37,1% y lidera una coalición con SPD y FDP, se enfrenta a un posible desplome histórico. La participación y el destino de los partidos pequeños serán decisivos: cuantas más formaciones superen el 5%, más difícil será para la AfD alcanzar la mayoría absoluta de escaños (42 de 83).

El contexto es de profundo descontento. Migración, estancamiento económico y fatiga con los partidos tradicionales dominan el debate en un estado que ya ha sido bastión de la AfD.

La Oficina de Protección de la Constitución de Sajonia-Anhalt clasifica al partido regional como «extremista de derecha confirmado», una etiqueta que la formación impugna y rechaza. Incluso sin mayoría absoluta, la victoria de la AfD complicaría enormemente la formación de gobierno. Una alianza de CDU, SPD, Verdes y posiblemente Linke sería aritmética y políticamente frágil. Schulze busca retener el poder; Siegmund, de 35 años y antiguo miembro de la CDU, se presenta como alternativa de cambio radical.

Esta elección se observa con atención más allá de Magdeburgo. Es el primero de tres comicios estatales en septiembre (seguidos por Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín) y un termómetro del auge de la AfD en el país. Una victoria clara, y más aún si abre la puerta a un gobierno liderado por ella, marcaría un antes y un después en la democracia alemana de posguerra. Las urnas abren a las 8:00 y cierran a las 18:00.

Los primeros sondeos a pie de urna llegarán este domingo al cierre de las urnas. Alta Sajonia no solo elige un nuevo Parlamento: decide si la AfD cruza, por primera vez, el umbral del poder ejecutivo en un estado federado alemán.