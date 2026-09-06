Resultado Valencia – Barcelona: resumen, goles y última hora del partido de la Liga hoy
El Valencia y el Barcelona se van a enfrentar en Mestalla en un partido muy importante para ambos. Los locales son conscientes de que necesitan ganar para salir de los puestos de descenso y tratar así de dejar atrás la mala dinámica que siguen atravesando. Por su parte, los de Hansi Flick tienen en su mano, con un empate o un triunfo, ponerse como líderes en solitario de la clasificación y seguro que será un chute de motivación para todos los jugadores culés. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el Valencia – Barcelona de la jornada 4 de la Liga.
Última hora del Valencia – Barcelona, en directo hoy
Así está la clasificación de la Liga
Antes de que empiece el partido el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga, aunque eso sí, estaría empatados a puntos con el Real Madrid y con el Betis. Todos tendrían 9 unidades en su casillero, pero si los azulgranas consiguen ganar hoy en Mestalla frente al Valencia seguirán en lo más alto de la tabla, pero en solitario y con pleno de victorias, siendo el único que podría presumir de ello. Por su parte, el conjunto che que dirige Corberán está en puestos de descenso y su objetivo es dar la sorpresa hoy para abandonar la zona roja.
Lamine Yamal
Una de las grandes incógnitas de la tarde es el estado de Lamine Yamal. El internacional español no estuvo presente en la última sesión del Barcelona antes de viajar a Valencia, pero aún así entró en la lista de convocados. Habrá que ver cómo está el campeón del mundo con España para ver si es capaz de afrontar el choque de una manera normal siendo titular o si Hansi Flick prefiere dosificar sus minutos y dejarle en el banquillo y sólo darle un rato en el segundo tiempo.
Clásico en Mestalla
¡¡Buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Valencia – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la Liga y que se disputará en Mestalla. El feudo che está listo para animar a sus futbolistas en este duelo tan complicado que tienen por delante. Es cierto que los locales siguen en la línea de los años anteriores, con malos resultados y crispación en las gradas, pero eso no quita que intenten apoyar a los suyos durante este choque ante un Barça que en estos momentos vuelve a parecer invencible.
Fermín López
El hombre del partido, sin duda, ha sido Fermín López, que ha firmado otra actuación estelar que le ha valido para llevarse el MVP.
Pitos
La afición del Valencia muestra su malestar con la situación y los que todavía quedaban en Mestalla se han puesto a pitar.
¡FINAL!
Termina el partido en Mestalla. El Barcelona le ha endosado una manita al Valencia. Otro día espectacular de Fermín López.
Min 90
Tiempo añadido
Llega el momento en el que anuncian que se jugarán 5 minutos más.
Min 86
¡Fuera!
Vaya disparo se sacó Gabriel Jesús desde fuera del área que se fue por línea de fondo.
Min 84
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! Jugadón de Dani Olmo para dejar solo a Lamine Yamal, que de primeras chutó y fusiló a Dimitrievski. Se dudó sobre si había fuera de juego o no, pero al final acabó subiendo al marcador.
Min 81
Amarilla
Cartulina para Arnau. Aprovecha Hansi Flick para hacer debutar a Gabriel Jesús, que entra por Pedri.
Min 79
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE PEDRI! Llegó otro tanto para los culés, que se están dando un festín en Mestalla. Esta vez fue el canario el que hizo una pared con Dani Olmo antes de sacarse un disparo cruzado para poner el cuarto.
Min 75
Cambio en el Barça
Se reanuda el choque y Fermín deja el campo para que entre Dani Olmo. Se lleva la ovación como homenaje al Mundial. En el Valencia entró Hugo Duro por Otorbi.
Min 74
A beber agua
Isidro Díaz de Mera hace la parada de hidratación del segundo tiempo.
Min 72
Gayá
Buena intervención del lateral izquierdo cuando Lamine Yamal intentó hacerse una jugada individual por la banda.
Min 68
A las nubes
Disparo lejano de Lamine Yamal que se fue a la grada de Mestalla.
Min 66
¡¡Uyy!!
Disparo cruzado de Fermín López que se marcha fuera. Raphinha se lanzó para intentar llegar, pero la faltaron unos centímetros.
Min 65
Amarilla
Cartulina para Fermín por agarrar a Dieng.
Min 63
Cambio
El Barcelona mandó fuera el balón porque Diakhaby estaba tocado. El central del Valencia se marcha y entra Córdoba. Ryunosuke Sato entró por Javi Guerra. En el Barcelona también mueve ficha Hansi Flick. Se van Rodri, Cubarsí y Gordon. Saltan al verde Christensen, Marc Bernal y Adeyemi.
Min 60
Cómo va el Valencia – Barcelona
Una hora de partido y la goleada del Barcelona al Valencia podría ser mucho mayor. Qué pena ver al cuadro che así. Sigue el 0-3 en Mestalla.
Min 58
¡Gordon!
Apareció el inglés por el costado izquierdo para plantarse solo ante un Dimitrievski que salvó el cuarto con la pierna.
Min 56
¡¡Al larguero!!
Nuevo saque de esquina para el Barça. Fermín lo sacó y el remate de Rodri salió repelido por el larguero.
Min 54
Triple cambio
Pepelu, Maffeo y Jesús Vázquez se van. Entran Tárrega, Gayá y Elliot.
Min 53
¡Por poco!
Otra llegada peligrosa del Barcelona y el disparo de Raphinha lo desvió a córner un defensor. En el saque de esquina no generaron gran peligro los catalanes.
Min 50
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE RAPHINHA! Y llega el tercero. Otro acercamiento del cuadro azulgrana tras una recuperación de Rodri. Lamine corrió, se la dio a Fermín. Chutó el andaluz y en el segundo palo Raphinha metió la bota para poner el 0-3.
Min 49
¡Fuera!
Qué gran movimiento de Lamine para dejar atrás a un rival y correr solo con el balón desde el medio del campo. Se la dio a Gordon y el inglés finalizó la acción con un disparo que se fue a pocos centímetros del poste.
Min 48
Amarilla
Cartulina para Rodri, que llegó tarde y pisó a un rival.
Min 47
Despeja Dimitrievski
Córner que sacó Raphinha. El balón se fue envenenando y Dimitrievski despejó bien de puños.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en Mestalla. Sacó de centro el Barça.
Lamine Yamal
El extremo del Barça abrió la lata con un auténtico golazo tras un pase genial de Fermín. Después le anularon otro por fuera de juego. Así fue el gol de Lamine Yamal.
Eric García
La mala noticia del primer tiempo fue el choque fortuito entre Eric García y Rodri que terminó con sangre en la nariz del defensor. Tuvo que ser sustituido y a todos nos viene a la mente la imagen de Eric con la máscara la temporada pasada.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en Mestalla. Los futbolistas se marchan a vestuarios y el marcador señala el 0-2
Min 45+8
A la barrera
Falta peligrosísima en la frontal del área del Valencia. Fermín y Raphinha se colocaron para chutar y finalmente fue el brasileño, pero mandó el cuero a la barrera.
Min 45+6
Lamine quiere otro
Otro intento de Lamine Yamal, pero esta vez Dimitrievski metió el pie para evitar el segundo tanto del internacional español.
Min 90+4
¡Joan García!
Gran ocasión para el Valencia por parte de Danjuma, pero en su mano a mano estrelló el balón en Joan García. Tapó bien el arquero catalán. Luego hubo córner para el cuadro local, y el ex del Espanyol salió para hacerse con el cuero aéreo.
Min 90+3
Tarjeta amarilla
Centro del Barcelona que bloca Dimitrievski. Sacó rápido y Cubarsí agarró a Danjuma, así que se llevó la amarilla.
Min 45+2
Buscan el tercero
Los futbolistas del Barcelona no bajan el ritmo y siguen rondando el área del Valencia para intentar hacer el tercer gol de la tarde.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro indica que se jugarán 7 minutos más. Justo antes de conocer el tiempo añadido otra llegada peligrosa del Barcelona que Pedri mandó a las nubes.
Min 40
¡Al palo!
Vaya jugadón se acaba de marcar Fermín López. Primero recuperó la bola yéndose al suelo y después dejó a dos rivales atrás para entrar en el área rival, pero su disparo acabó en el palo porque Dimitrievski llegó a tocar el esférico.
Min 37
¡Fuera!
Vaya ocasión se acaba de fabricar Lamine Yamal tras pelear un rechace. Su disparo se fue lamiendo el poste.
Min 36
¡Fuera de juego!
Recuperación de Pedri, que soltó un pase para casi dejar solo a Fermín, pero hubo fuera de juego del andaluz.
Min 33
¿Penalti?
Vaya fallo de Rodri siendo casi el último hombre, que perdió el cuero. Danjuma, en el mano a mano se topó con un paradón de Joan García, pero el holandés reclama haber sido empujado a la hora de chutar. Reclamó penalti, pero no se señaló nada.
Min 30
Lim go home
Los aficionados aprovechan el parón de hidratación para protestar contra la directiva, pitar, cantar contra ellos y sacar las míticas pancartas de «Lim go home»
Min 29
Entra Koundé
El Barcelona ha jugado estos minutos con un jugador menos y el Valencia no ha sido capaz de incomodar a Joan García. Koundé entró por Eric García…y hay pausa de hidratación.
Min 25
¡Dimitrievski!
Vaya disparo colocado de Lamine Yamal desde fuera del área que iba a la escuadra. El guardameta del Valencia voló para firmar una palomita y evitar el tanto. En el córner, botado por Fermín, lo detuvo el arquero. Eric se golpeó con Rodri y el choque se detuvo para que atendiesen al defensor, que parece que no va a poder continuar. Puede haberse roto la nariz. Rodri le pide disculpas por el cabezazo que le ha dado.
Min 22
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERMÍN LÓPEZ! Contragolpeó el Barcelona tras ese acercamiento del Valencia y ahora fue Gordon el que asistió a Fermín dentro del área para que se sacase un zurdazo al palo largo donde Dimitrievski no pudiese llegar al chut.
Min 22
Fallo de Gerard Martín
Vaya fallo de Gerard Martín que se saldó con un ataque prometedor del Valencia. Su compañero debe agradecérselo a Cubarsí, que interceptó el último pase de los che.
Min 17
Fuera de juego
Otra llegada del Valencia, y otra acción local que termina en juera de juego. Es cierto que, otra vez, todo acabó en un centro que nadie remató.
Min 13
El Valencia respira
El clima en Mestalla está bastante caldeado. El público está enfadado con la situación del club y también con el partido, ya que el Barça monopoliza el cuero. Ya se ha escuchado alguna que otra pitada, pero lo bueno para ellos ahora mismo es que el partido sigue abierto.
Min 11
¡SE ANULA EL GOL!
Se ha estado revisando la jugada por un posible fuera de juego de Lamine Yamal y ha debido ser milimétrico, así que el gol no sube al marcador.
Min 8
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! Llega el segundo de los azulgranas. Tocaba el balón el cuadro azulgrana de lado a lado hasta que la bola le llegó a Fermín para que asistiese, otra vez, a Lamine Yamal que marcó con un disparo al primer palo.
Min 6
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! Golazo del de Rocafonda. Tocaban los culés y Fermín se sacó un pase picado al desmarque del ’10’, que bastante escorado metió el exterior de su bota para superar a por arriba a Dimitrieviski.
Min 3
Fuera de juego
Buena llegada del Valencia, pero Danjuma estaba en fuera de juego. A pesar de ello el centro del holandés no lo alcanzó ningún compañero.
Min 1
Protesta che
Rueda el balón y la grada de animación no está presente. Los aficionados que sí están en Mestalla protestan contra Kiat Lim, presidente e hijo de Peter Lim.
¡Comienza Valencia – Barcelona!
Arranca este partidazo en Mestalla. ¡Sacó el Valencia!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en Mestalla y los futbolistas de Valencia y Barcelona van a saltar en breves momentos al terreno de juego.
Dinámicas bien diferentes
Valencia y Barcelona, dos históricos de nuestro fútbol que atraviesan momentos bien diferentes. La inestabilidad reina en el cuadro che, con todas esas críticas a Peter Lim y lo deportivo no acompaña, ya que están en puestos de descenso. Al Barça, por su parte, parece haber dejado atrás esos serios problemas financieros y por ahora llevan pleno de victorias esta campaña.
La previa
Aprovechamos que no queda mucho para que ruede el balón en Mestalla en esta cuarta jornada de la Liga para dejarles la mejor previa del Valencia – Barcelona.
Gabriel Jesús
La gran novedad en la convocatoria del Barcelona es la presencia de Gabriel Jesús, el fichaje del Barcelona, pero el delantero brasileño empezará en el banquillo y estará esperando a ver si tiene minutos o no.
Ferran Torres
El mercado ha cerrado y en el Barcelona no consiguieron firmar a Julián Álvarez, que hubiera sido la guinda al pastel para reemplazar la marcha de Robert Lewandowski o del valencia. Tras su marcha, Ferran Torres ha explicado por qué dejó el Barça.
Raphinha
Hace unos días se vivió uno de los momentos más virales de este año. Una señora confundió a Raphinha con una mujer y le recriminó que no se detuviera a firmar autógrafos y sacarse fotos.
A qué hora empieza el Valencia – Barcelona
Estamos con la cuenta atrás para que empiece este Valencia – Barcelona que fue fijado en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Valencia
Y también Corberán ha anunciado el once del conjunto che para intentar dar la sorpresa frente a los azulgranas. Esta es la alineación oficial del Valencia contra el Barcelona hoy: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Javi Guerra y Danjuma.
Alineación del Barcelona
Ya tenemos el once de Hansi Flick recién salido del horno. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Valencia: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Hansi Flick
El técnico alemán compareció en rueda de prensa este sábado y analizó la actualidad del conjunto azulgrana y habló sobre el choque frente al Valencia. Las palabras de Hansi Flick.
Lamine Yamal
Estamos esperando a las alineaciones para saber si el de Rocafonda es titular o no, ya que recordamos que ayer Lamine Yamal no entrenó.
Dónde ver por TV el Barcelona hoy
Recordamos que esta jornada 4 de la Liga sólo se podrá ver en exclusiva por Movistar+. Este Valencia – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming el minuto a minuto de lo que suceda en Mestalla.
¡Bienvenidos!
Aquí estamos otro día más para contarles todo lo que suceda en este partidazo clásico del fútbol de nuestro país. En nada conoceremos las alineaciones del Valencia y del Barcelona.
¡Nos despedimos!
Ponemos punto y final a esta narración dejándoles la crónica del Valencia 0-5 Barcelona. Les esperamos el martes con el arranque de la Champions League.