Consulta la fecha, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo el Valencia - Barcelona de la Liga El Valencia - Barcelona cayó en la jornada 4 de la Liga y se disputará en Mestalla

El Valencia y el Barcelona se enfrentan en lo que será uno de los duelos más destacados de la jornada 4 de la Liga. Es verdad que estos dos clubes llegan en dinámicas bien diferentes, pero la historia que tienen a sus espaldas estos dos clubes míticos de nuestro campeonato garantiza que el espectáculo que se verá en Mestalla será emocionante. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque.

Valencia – Barcelona de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Barcelona sale de la Ciudad Condal para enfrentarse al Valencia y jugar el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El cuadro azulgrana dirigido por Hansi Flick espera poder seguir con su estado de forma y sacar los tres puntos de la ciudad del Turia a costa de un cuadro che que sigue sin levantar cabeza y que por ahora no sabe lo que es ganar esta temporada. El organismo que controla esta competición ha programado este partido para el domingo 6 de septiembre. Todo debería comenzar de manera puntual a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, en Mestalla.

Dónde ver en directo gratis el Valencia – Barcelona de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos en nuestro país para emitir los encuentros que se disputan en el campeonato nacional de nuestro país son Movistar+ y Dazn. El Valencia – Barcelona de la jornada 4 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, así que no se retransmitirá gratis ni en abierto por TV. Los clientes de este operador pueden descargarse la app en su teléfono móvil, en una tablet o una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en Mestalla.

Además, en la web de OKDARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este choque de la jornada 4 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto desde una hora y media antes del inicio del Valencia – Barcelona. Cuando se escuche el pitido final en Mestalla publicaremos la crónica y también vamos a compartir con nuestros lectores las reacciones que nos lleguen desde el estadio che.

Dónde escuchar por radio en directo el Valencia – Barcelona

Por otro lado, aquellos hinchas del cuadro valenciano, del conjunto culé y los amantes del campeonato español que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 4 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Mestalla para narrar el minuto a minuto del Valencia – Barcelona.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Valencia – Barcelona?

El Estadio de Mestalla, situado en el barrio del mismo nombre, será el campo donde se disputará este choque tan apasionante entre el Valencia y el Barcelona que cayó en la jornada 4 de la Liga. El feudo che se inauguró en 1923 y hace tres años celebró su centenario. En su interior caben algo menos de 49.500 espectadores y se espera que este domingo haya una gran entrada para animar a los suyos a dar la sorpresa de imponerse al vigente campeón.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado a Isidro Díaz de Mera Escuderos para que dirija la contienda Valencia – Barcelona de la jornada 4 de la Liga. A los mandos del VAR estará el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz, así que tiene que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde de Mestalla para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que acuda al monitor a revisar la acción dudosa.