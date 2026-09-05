Las imágenes que demuestran cómo las mafias están trasladando invasores de Ceuta a la península

Las mafias están trasladando invasores de Ceuta a la península, por medio de narcolanchas. La mayoría de los recorridos clandestinos se dirigirían a la bahía de Cádiz. Un conexión habitual por el estrecho de Gibraltar realizado por el narcotráfico que ahora se estaría beneficiando de la presión migratoria, trasladando como fardos de droga a los inmigrantes ilegales desde la ciudad autónoma, tras la invasión del pasado julio por la frontera de Tarajal con Marruecos.

Las imágenes divulgadas por el diario Ceuta Ahora son del pasado jueves, tomadas desde la Bahía Norte, cerca de la playa del Trampolín. El sindicato principal de la Policía Nacional, JUPOL, ha reaccionado este sábado al impactante vídeo: «Somos un meme».

Las embarcaciones de alta velocidad operan con impunidad desde que el ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, eliminó la unidad de élite OCON SUR de la Guardia Civil hace ya cuatro años. Lo que ha reabierto con fuerza el debate sobre su regreso ante el descontrol en la lucha del narcotráfico.

El periodista Rubén Pulido (La Gaceta), alerta con imágenes similares que la mayor parte de estos traslados en narcolanchas se llevan produciendo desde el comienzo de la invasión: «Eso podría haber supuesto el traslado de cerca de 2.000 invasores en el mes que la la ciudad lleva desbordada».