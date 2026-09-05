La UE alerta del uso de la inmigración como «una nueva forma de amenazar la integridad territorial»

El presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, ha alertado de la «instrumentalización» de la inmigración como «una nueva forma de amenazar la integridad territorial». La violación de la soberanía de España en Ceuta ha sido debate en el prestigio foro internacional celebrado en la localidad italiana Cerbobbio este fin de semana.

«Lo hemos visto en la frontera de entre Polonia y Bielorrusia. Lo hemos visto ahora en la frontera entre Marruecos y la entrada de Ceuta», ha afirmado este sábado desde el Foro de Cerbobbio, una cita de líderes y cargos políticos europeos donde el socialista ha sostenido que hay que ser capaz de «luchar contra esto».

Para Costa la «clave» está en «tener buenos acuerdos con los países de origen, con los países de tránsito». El ex primer ministro portugués forzado a dimitir por los escándalos de corrupción, y que ahora preside el Consejo de La Unión Europea ha defendido la posición de la UE desde el romanticismo globalista con la ONU como bandera: «Construida sobre normas comunes y la cooperación más allá de las fronteras nacionales, la UE está firmemente comprometida con el sistema multilateral global, cuyo núcleo son las Naciones Unidas».

«Necesitamos modernizar las instituciones multilaterales para que puedan responder eficazmente a los desafíos de nuestro tiempo», ha añadido defendiendo así aumentar la dependencia de la soberanía de los países a organismos supranacionales, y aprovechando para recordar que la Ue copatrocinará junto con Canadá y Kenia, la cumbre de Socios por el Multilateralismo en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, este sábado también desde Cerbobbio, el eurodiputado de Ressamblent National, Jordan Bardella, ha plantado otra solución ante el problema creciente de la inmigración instrumental. Para Bardella «estamos en un momento crítico en el funcionamiento de la UE», que exige «cambiarlo todo»: «Garantizando que la UE sea capaz de protegerse en materia de inmigración”»

Tras la invasión de Ceuta, Bardella remitió el pasado 31 de julio, en representación de Patriots (el eurogrupo al que pertenece Vox), una solicitud a la presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, con el fin de abordar «la protección de nuestras fronteras exteriores» y «la seguridad de nuestros conciudadanos». El eurodiputado exigió «adoptar medidas ante la gravedad de la situación en Ceuta y Melilla».