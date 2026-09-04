En las redes sociales marroquíes se cuece un nuevo ataque a España el próximo día 20 de septiembre, con la convocatoria de una marcha popular «Para exigir la liberación de Ceuta y Melilla y las islas ocupadas por parte de España». La cita se ha fijado tres días antes de las elecciones en el país magrebí cuando todavía permanecen en el interior de la ciudad autónoma cerca de 15.000 inmigrantes ilegales marroquíes que entraron durante la invasión.

Desde hace 14 horas, en varias cuentas en las redes sociales, entre ellas una del periodista e influencer El Mustapaha El Asri, se está difundiendo a gran velocidad este llamamiento a un nuevo ataque a la integridad territorial de España en Ceuta y Melilla con el lema «Todos juntos por #Ceuta».

A estas horas, miles de «me gusta» y cientos de comentarios acompañan el mensaje, animando a enfrentarse a España: «Finalmente, van a tener que luchar».

Llamamiento a los ciudadanos de Ceuta

En redes como X directamente apelan a los ciudadanos españoles de origen marroquí que residen en Ceuta y Melilla: Se convoca a marchas multitudinarias en todo el Reino para el 20 de septiembre, con el fin de recuperar Ceuta, Melilla y todos los enclaves ocupados.

«¡Acudid, «hijos de Bourqa’a» (colaboradores de los españoles)! Esos mendigos han traspasado los límites fijados por Dios. Pronto, si Dios quiere, volverán a la mendicidad y a la pobreza. Volver a las raíces es fundamental», reclaman desde las redes.

«Entrar en Ceuta cuando queramos»

«Queremos asaltar Ceuta y Melilla, es nuestro derecho entrar en ellas cuando queramos», amenazan en las redes mientras se jactan de la proximidad de Donald Trump a Marruecos y su desdén por España: «El señor Trump, que Dios lo proteja, no trata con aquellos que no tienen ni talento ni peso; solo le gustan los hombres valientes y fuertes. Él no tiene nada que ver con los defensores de la homosexualidad, esos multicolores».

En una clara alusión a las elecciones y como un aviso a los poderes fácticos marroquíes, desde las redes advierten: «Esperamos una sola señal de nuestro querido rey, y no nos detendremos hasta llegar a Al-Ándalus, donde están los descendientes de nuestros antepasados, ellos también están ansiosos y deseosos de regresar al anhelo del Imperio Grande Marroquí Sharifiano, incluso ellos nos apoyan en la recuperación de Al-Ándalus».