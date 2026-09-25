WiZink afronta un cambio en su cúpula directiva en un momento clave para el futuro de la entidad. Su consejero delegado, Iheb Nafaa, dejará el cargo por motivos personales, según ha comunicado el banco, mientras continúan las conversaciones con Unicaja para una posible operación corporativa.

Las funciones de Nafaa serán asumidas por el presidente de WiZink, Joaquim Saurina, quien ya desempeñó responsabilidades ejecutivas durante una etapa de transición anterior a la llegada de Nafaa en 2023.

La salida se produce mientras WiZink y Unicaja mantienen abiertas unas conversaciones que se remontan, al menos, al pasado mes de abril. Unicaja comunicó entonces que estaba realizando análisis preliminares sobre una posible operación con WiZink y que había contratado a PwC como asesor financiero y a Uría Menéndez como asesor legal. Por el momento, no existe un acuerdo definitivo anunciado públicamente.

La operación se enmarca en la estrategia de Unicaja de reforzar su negocio de financiación al consumo. Durante el primer semestre de 2026, el crédito al consumo del banco aumentó un 8,3% interanual, según los resultados publicados por la entidad.

WiZink, especializado en crédito al consumo y tarjetas, atraviesa por su parte un proceso de mejora de sus resultados, aunque continúa en pérdidas. En los seis primeros meses de 2026 registró 3,07 millones de euros de pérdidas, un 55% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El margen bruto de WiZink alcanzó los 146,3 millones de euros, un 1,6% menos interanual. Dentro de esta cifra, el margen de intereses se situó en 131 millones, un 0,4% menos, mientras que las comisiones netas descendieron un 10%, hasta los 14,8 millones de euros.

Salida en plenas negociaciones

El relevo de Nafaa, por tanto, se produce en un momento en el que coinciden dos procesos relevantes para el banco: la ejecución de su actual plan estratégico y las conversaciones con Unicaja sobre una eventual operación corporativa.

WiZink ha subrayado que Saurina asume sus nuevas funciones con un enfoque de continuidad y que la entidad mantiene su hoja de ruta estratégica. La compañía no ha vinculado públicamente la salida del CEO con las negociaciones con Unicaja y ha atribuido su marcha a motivos personales.