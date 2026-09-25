Los economistas lanzan la alerta: «El Euríbor está subiendo hasta unos niveles de hace años y puedes pagar hasta 1.600 euros mas al año»

El Euríbor, acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, es un índice de referencia que refleja el tipo de interés al que las principales entidades bancarias europeas se prestan dinero entre ellas en el mercado interbancario. Su valor se calcula diariamente y tiene un papel fundamental dentro del sistema financiero de la Unión Europea, ya que sirve como referencia para determinar los intereses de diferentes productos financieros, especialmente préstamos y créditos hipotecarios.

En este contexto, Sergio, responsable de la cuenta de TikTok Sergio Excellence Circle, especializada en contenidos relacionados con la inversión inmobiliaria, ha lanzado una advertencia sobre la evolución de las hipotecas. «Subida masiva de las hipotecas. Atento, que vienen curvas», afirma en uno de sus últimos vídeos. Sus palabras llegan después de que el Euríbor a 12 meses haya alcanzado niveles que no se veían desde hace casi dos años. La media provisional de septiembre ya supera el 3% y se sitúa cerca de un punto por encima de la registrada un año atrás. Este repunte coincide, además, con una nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo.

Alerta por la subida del Euríbor

#hipoteca #hipotecavariable #BCE #agenteinmobiliario ♬ sonido original – Sergio_excellence_circle @sergioexcellencecircle Si tienes hipoteca variable, atento, que vienen curvas. 🚨 Hoy, 16 de septiembre, entra en vigor la nueva subida de tipos del BCE, la segunda de 2026. Y el euríbor ya ha tocado el 3,31% diario, en máximos de casi dos años. Ojo, tu cuota no sube hoy. Tu banco no aplica el dato de un día, sino la media del mes que te toca revisar. Y la media de septiembre va, de momento, por encima del 3,1%. Hace un año estaba en el 2,17%. Casi un punto más. Un ejemplo orientativo: una hipoteca de 250.000 € a 25 años con un diferencial del 1% podría pasar de unos 1.200 € al mes a unos 1.340 €. Son casi 1.600 € más al año. Y el banco no te va a avisar antes. Te llegará la carta cuando ya esté aplicado. Qué puedes hacer hoy: ✅ Mira en tu escritura si tu revisión es anual o semestral y en qué mes te toca. ✅ Comprueba tu diferencial. ✅ Antes de la revisión, habla con tu banco y compara con otros. Pasarte a fijo o mixto, negociar el diferencial o amortizar puede tener sentido. Cada caso depende de tu contrato y de tu situación. Si tu hipoteca es a tipo fijo, tranquilo, esto no va contigo. ¿Tu hipoteca es fija o variable? Te leo en comentarios. Y mándaselo a quien tenga hipoteca variable, le va a interesar. #euribor

La subida del Euríbor no se refleja de forma simultánea en todas las hipotecas variables, sino que la mensualidad se actualiza cuando corresponde revisar el préstamo, algo que, dependiendo de las condiciones pactadas, puede hacerse una o dos veces al año. «Llega el mes en que a cada uno le va a tocar la revisión. Mira tú cuándo te toca», explica Sergio. Quienes tengan que actualizar su préstamo en estas fechas se encontrarán con un Euríbor casi un punto superior al de hace un año, una diferencia que puede elevar el importe de la cuota.

Para ilustrar el posible efecto, utiliza como referencia una hipoteca de 250.000 euros a 25 años. De acuerdo con sus cálculos, una mensualidad cercana a los 1.200 euros podría pasar a unos 1.340 euros, lo que supondría aproximadamente 1.600 euros adicionales al año. La cifra final dependerá, no obstante, de factores como el capital pendiente, el plazo restante o el diferencial establecido por la entidad.

Por este motivo, recomienda consultar la escritura para comprobar cuándo corresponde la próxima revisión y, antes de que llegue ese momento, negociar con el banco, comparando las condiciones ofrecidas por otras entidades o valorando el paso a un tipo fijo. También existe la posibilidad de renegociar el diferencial o amortizar una parte del préstamo.

Evolución

Este viernes, 25 de septiembre de 2026, el Euríbor vuelve a bajar, aunque el dato diario no refleja por sí solo la evolución que determinará las próximas cuotas hipotecarias. La última tasa publicada por The European Money Markets Institute (EMMI), correspondiente al jueves 24 de septiembre, sitúa el índice a 12 meses en el 3,308%, lo que supone 23 milésimas menos que el día anterior y encadena su tercera jornada consecutiva de descensos. Sin embargo, la media provisional del mes continúa al alza y alcanza ya el 3,223%, su nivel más elevado de todo 2026 y más de un punto por encima del 2,172% registrado hace un año.

Detrás de este repunte se encuentra la política monetaria del Banco Central Europeo. El BCE acordó el 10 de septiembre de 2026 elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, en la que supone la segunda subida del año después de la aplicada en junio. Así, la facilidad de depósito queda en el 2,50%, el tipo de las operaciones principales de refinanciación sube al 2,65% y la facilidad marginal de crédito alcanza el 2,90%. El mercado interbancario, donde se determina el Euríbor, ha reflejado rápidamente este movimiento en sus previsiones.