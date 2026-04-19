El pasado lunes Unicaja confirmaba los «análisis preliminares» para un «potencial acuerdo» con WiZink, aunque por el momento no hay nada definido. Esta operación no convence del todo a los analistas.

Unicaja se enfrenta, entre otras cuestiones, al cierre de WiZink de 2025 con pérdidas de 52,5 millones de euros. Además, el banco digital de Värde Partners opera en un segmento con una morosidad del 6,70% con un coste del riesgo en torno al 4,5%, frente al 0,25% que reportó Unicaja el último año.

Con esta operación, Unicaja se aleja de su perfil tradicional de banca conservadora e hipotecaria por acercarse al de WiZink, centrado en crédito al consumo, tarjetas revolving y perfiles más tensionados.

Sin duda, el paso que ha dado Unicaja busca el crecimiento para la compañía, pero eso no lo aleja del riesgo que tendría que asumir uno de los bancos más conservadores del sistema financiero español, con una ratio de capital del CET1 en los últimos resultados del 16%.

Unicaja podría ponerse en riesgo

El inversor vigila si la operación puede elevar la rentabilidad sin deteriorar el capital ni la calidad del balance. Manuel Pinto asegura que esta operación «podría ser un incremento del riesgo para Unicaja».

Aun así, el banco puede tratar de ajustar para que sus ratios de solvencia no se vean demasiado alterados. De momento, se desconoce cómo se hará la operación, por lo que es complicado estimar el impacto directo.

De hecho, es posible que Unicaja tan sólo compre una cartera de créditos del banco y ahí podría seleccionar de manera mucho más exhaustiva para no perjudicar sus métricas.

El consenso de analistas ve con buenos ojos a Unicaja. Desde Jefferies sostienen su recomendación de «mantener», ya que el precio objetivo de sus títulos pasa a 2,50 euros, desde los 2,20 euros anteriores.

Además, prevén un aumento del 16% en los beneficios del primer trimestre con respecto al cuarto trimestre en Unicaja debido principalmente a menores deterioros extraordinarios este trimestre.

Wizink podría no ser el elegido

Incluso, cabe la posibilidad de que finalmente no sea con Wizink, sino con otra entidad con quien se llegue a un acuerdo, pero los expertos creen que la compañía ha preferido ser cauta y avisar al mercado de antemano, lo que también ha castigado a la compañía en las últimas sesiones en bolsa.

La clave para saber si Unicaja mejorará su rentabilidad estará en el precio que acuerde con WiZink. Si es alto, la operación podría no ser del todo rentable para Unicaja.

Y más, teniendo en cuenta que el soporte y la operativa digital de WiZink concentran gran parte de la frustración, especialmente en tarjetas y gestiones de baja.

Los analistas de Helpmycash perciben a la banca digital como un banco con condiciones atractivas en productos de ahorro, pero con una experiencia marcada por incidencias y poca claridad.

Además, desde Roams señalan que WiZink se llevó un durísimo revés con la polémica de las tarjetas revolving años atrás, y su imagen sigue asociada a la «de una entidad financiera sin escrúpulos que vive de estafar a sus clientes».

«Nada más lejos de la realidad, pero lo cierto es que aún le queda camino por recorrer a WiZink hasta alcanzar la redención», añaden en Roams.

Luces y sombras de la operación

Como se ha explicado anteriormente, Wizink es un banco digital que puede tener una base de clientes diferente a la de Unicaja, por lo que una operación podría exponer a ambos bancos a un perfil de clientes diferente del que tienen actualmente. Con todo, esto tiene su lado positivo.

Esta fusión le permitiría a Unicaja mejorar la diversificación a la vez que incrementaría su negocio.

De hecho, tampoco sería descartable que se realizara una joint venture o algún tipo de colaboración que permitiera a Unicaja mejorar su banca digital.

También la operación resultaría positiva si Unicaja logra entrar en el crédito al consumo sin reducir su dependencia del negocio hipotecario, pero, si la operación le obliga a absorber un negocio todavía en reconstrucción y con un riesgo elevado, el mercado podría castigar a la banca.