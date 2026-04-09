Unicaja celebra su Junta General y aprueba el dividendo más alto de su historia

Ha pasado justo un año desde la última junta de accionistas de Unicaja. Coincidiendo con su aniversario, la entidad malagueña celebra hoy en su ciudad natal la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Antes del inicio de la Junta, se han manifestado en la entrada de la sede los sindicados para reclamar mejoras en las condiciones laborales de la plantilla. A mitad de la junta han intervenido para señalar ‘el injusto’ reparto de los beneficios.

El resultado de la Junta ha sido la aprobación, entre otros asuntos, de las cuentas anuales, el estado de información no financiera consolidado y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2025.

El presidente, José Sevilla, ha señalado un 2025 marcado por una extremada incertidumbre resultado de la prolongación de la Guerra entre Ucrania y Rusia; la política arancelaria, la debilidad del dólar y de la deuda pública de EEUU.

José Sevilla ha hecho hincapié en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestro país; tanto el acceso de los jóvenes a la vivienda, como por su déficit, superior a las 700.000 viviendas.

Unicaja ha hecho mención a los beneficios (beneficio neto), que suben en un 10%, sostenibles y «trasladables a los próximos ejercicios”, añade el presidente. Lo que les ha permitido a la entidad proporcionar un pay-out del 70%.

Posible dividendo adicional o recompra de acciones

De cara a los próximos ejercicios, propondrán más allá del pay-out actual un posible dividendo adicional o bien un programa de recompra de acciones.

Por su parte, el CEO, Isidro Rubiales, destaca los avances en el negocio, la tecnología como papel preponderante de la IA y las personas.

La banca minorista se ha transformado de manera profunda, lo que eleva la cuota de mercado, a la par que mantiene los niveles de rentabilidad, pese a la subida de los tipos de interés.

Las mejoras estructurales de Unicaja ofrecen ahora un mejor servicio tecnológico. En este sentido, el CEO ha destacado su banca digital, así como las alianzas con NVIDIA y Deloitte.

Dividendo más alto de su historia

Durante la sesión, los accionistas han respaldado la propuesta de distribución de un dividendo total de 443 millones de euros, un 29% más (100 millones más) que la del ejercicio anterior, que suponen 0,17 euros brutos por acción.

El pasado septiembre ya fueron abonados los primeros 169 millones, mientras que el dividendo complementario de 274 millones de euros, se hará efectivo el próximo 23 de abril, con un importe de algo más de 0,10 euros brutos por acción.

Asimismo, en el marco de la propuesta de distribución del resultado de la entidad correspondiente al ejercicio 2025, se ha acordado destinar más de 126 millones a reservas voluntarias, reforzando así la solidez financiera de la entidad.

Reelección de los miembros del consejo

La Junta ha aprobado la reelección de los consejeros; D. Miguel González Moreno, D. José Ramón Sánchez Serrano. Y de dos nuevas consejeras; D.ª María Nieves García Santos, y a D.ª María Isabel Martínez Torre-Enciso

Tras la designación y reelecciones acordadas, el Consejo estará compuesto por 15 consejeros, del que seis serán mujeres y nueve hombres, con un consejero ejecutivo, siete consejeros dominicales y otros siete independientes, cumpliendo así con las recomendaciones aplicables en materia de gobierno corporativo.

Por otra parte, la Junta ha aprobado la Modificación de los Estatutos Sociales como que las Juntas sean telemáticas (en las situaciones que proceda).

También ha sido aprobado con carácter consultivo el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

Como la fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales en 2.437.000 euros. Dicho importe máximo será aplicable durante el ejercicio 2027.

El presidente ha señalado que el coste de los consejeros representa un 0,30% del beneficio del banco, «muy por debajo del coste cuando la entidad salió a la bolsa o de sus competidores», añade.