La reflexión de Agatha Christie, escritora británica, sobre la vejez: «Cásate con un arqueólogo, cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará»

Agatha Christie (1890-1976) es una de las escritoras y dramaturgas británicas más famosas de todos los tiempos. Sus historias son tan populares que es la novelista más vendida de la literatura, sólo por detrás de la Biblia y William Shakespeare. Conocida por sus novelas más famosas como Asesinato en el Orient Express, Diez negritos o su obra de teatro La ratonera, destaca sobre todo por sus historias policíacas y de misterio donde invitan al lector a resolver el enigma.

Una de las frases por las que se recuerda a Agatha Christie fue esta sobre el envejecimiento que invita a reflexionar. «Cásate con un arqueólogo, cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará». En ella, la escritora transforma el miedo a cumplir años con sentido del humor sobre el amor, la experiencia y el paso del tiempo.

La frase sobre envejecer con sentido del humor

Agatha Christie trataba en sus novelas temas como el amor, la fugacidad el misterio y la vejez de una forma sublime para que el lector se sintiera partícipes de ellas. Los continuos viajes, aventuras y su boda con el arqueólogo Max Mallowan convirtieron su vida en una digna historia llena de experiencias. De ahí nace su frase célebre sobre el envejecimiento en el que lo asocia con la belleza y el paso de los años.

La escritora británica establece un paralelismo entre una persona que envejece y aquello que despierta el interés profesional de un arqueólogo. Siguiendo esa misma lógica, cuanto más antiguo es un objeto o un vestigio, mayor puede ser su interés para quien estudia el pasado. Con ello, usa su intelecto literario y el humor para sentenciar que una mujer debería resultar cada vez más fascinante para un marido arqueólogo conforme cumple años.

Max Mallowan, el arqueólogo que marcó su vida

La frase célebre de Agatha Christie cobra sentido al conocer al segundo marido de la escritora, Max Mallowan, un famoso arqueólogo británico. Su profesión llevó al matrimonio a viajar por Oriente Medio y permitió a Christie conocer de primera mano excavaciones y escenarios muy diferentes a los de su Inglaterra natal.

La arqueología terminó ocupando así un lugar importante en la vida de la escritora y proporcionó un terreno perfecto para su particular sentido del humor.

La broma sobre hacerse mayor juega precisamente con la profesión de Max Mallowan: si un arqueólogo dedica su vida a estudiar y valorar aquello que ha sobrevivido al paso del tiempo, Agatha Christie lo convierte en una ventaja matrimonial y literaria.