Rodrigo: «Ojalá se haga justicia, pero confío en la impunidad del Manchester City»

Rodrigo Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Inglaterra y España en el estadio de Wembley. El combinado nacional estrena la segunda estrella en un escenario único. El capitán de la selección española habló de lo sucedido con el Manchester City, su ex equipo.

Rodri comenzó analizando la responsabilidad que tiene ahora España después de proclamarse campeona del mundo: «Sí, está claro. Sobre todo, por el camino realizado hasta aquí. Pero este equipo tiene hambre de más. Sabemos lo que supone ser los actuales campeones, pero entendemos que sólo queda el camino de la mejora para seguir enfrentándonos a cosas. El pasado, pasado está y ahora toca la Nations League y enfrentarnos mañana a una selección que ha hecho un gran papel en competiciones importantes».

En la segunda pregunta le tocó hablar del proceso abierto al Manchester City: «Nosotros vivimos un proceso idéntico en 2020. Un proceso judicial exactamente igual, pero la parte acusatoria era diferente. Desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a salir impunes y el club salió absuelto. Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga. Pero confío en la impunidad de ese club, que conozco muy de cerca».

Por otro lado, reconoció que le gustaría ganar el Balón de Oro: «Es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hagas en el campo y de un jurado de 100 periodistas. Como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo. Evidentemente, por preferencia, siempre dije que quería que lo ganara un español. Me gustaría ganarlo, pero no depende de mí».

Rodri también habló sobre la nueva etapa que afronta después de un verano especialmente intenso: «Comienza una etapa muy ilusionante para mí. Con mucha euforia, mucha alegría por esa Copa del Mundo y por poder demostrarme que volvía a estar al máximo nivel. Encaro una nueva etapa muy ilusionante. Muy agradecido con el Barcelona, he caído en un club muy importante. Estoy feliz de cómo se han dado las cosas. Ha sido un verano intenso, pero se han calmado las aguas y estoy feliz y contento de representar a mi país aquí».

Por último, se refirió a la importante presencia de jugadores del Barcelona en la Selección: «En el fútbol son muy importantes las relaciones entre jugadores y, si tienes muchos jugadores de un mismo club, ayuda. Pero la Selección somos todos y siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip. Entiendo que es una nota muy positiva que haya siete u ocho jugadores de un mismo club. Y, sobre todo, de un club que juega de una manera muy parecida a la Selección».

«Los entrenadores tienen matices diferentes, pero hay muchas situaciones muy parecidas. Sobre todo, la parte del rol. Con Hansi defendemos de forma diferente a la selección, pero estos entrenadores te exigen un poco lo mismo: liderar desde la posición, la colocación, iniciar la presión, iniciar el juego…», comentó.

También analizó las palabras de Guardiola, que vaticinó que se veía al mejor Rodrigo tras la lesión: «Es una cuestión de entender los plazos de un futbolista cuando tiene una lesión tan importante. Guardiola fue mediocentro, no recuerdo si pasó por una lesión así, los plazos son los que son. Hoy en día queremos la inmediatez, pero el cuerpo tiene sus procesos. Lo entendí y me mentalicé de que mi objetivo era llegar al Mundial de la mejor manera. Y la recompensa al trabajo más oscuro, con una planificación así… a Pep le agradezco que entendiera el proceso, que no fuera egoísta pensando en el bien del club. Todo eso me llevó a lo que pudimos ver en Estados Unidos, México y Canadá. Se lo agradezco al City y a Pep. Contento del proceso y de la recuperación».