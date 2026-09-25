De la Fuente: «Es incomprensible jugar cuatro partidos en diez días»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de Wembley en la previa del encuentro que enfrenta a Inglaterra y España en la Liga de Naciones. El combinado nacional estrena la segunda estrella en uno de los escenarios con más historias del fútbol mundial.

«El mejor escenario para estrenar la segunda estrella. Un rival como Inglaterra… Casi nada. Seguro que el ambiente estará a la altura de un España-Inglaterra», comenzó el seleccionador nacional. Además, a la hora de hablar sobre la alineación, fue claro: «Sacaremos a los que creamos que son los adecuados para este partido. Intentaremos acertar con la alineación. Hay jugadores que están mejor o peor que hace dos meses».

De la Fuente habló también sobre el cambio de calendario y la exigencia que supone disputar cuatro encuentros en apenas diez días: «A mí nadie me ha consultado este cambio. En 10 días jugamos cuatro partidos y es una exigencia muy alta. Lo aceptamos y lo hacemos, pero no es lo más adecuado».

El seleccionador descartó cualquier tipo de relajación después de conquistar el Mundial. «Seguro que eso no pasa. Sé cómo son estos futbolistas. Hemos terminado una historia y empieza otra. El partido de mañana es contra Inglaterra, la tercera en el ranking FIFA y una superselección, por lo que puede pasar de todo, pero no será por comodidad o dejadez. Tenemos mucha hambre para seguir compitiendo. Lo mejor está por llegar porque tengo fe ciega en este equipo», comentó.

De la Fuente reconoció que su vida ha cambiado después de ganar el Mundial: «Después de la Eurocopa, la verdad es que el reconocimiento popular era importante. El Mundial es otra dimensión. Es verdad que ahora la gente me reconoce muchísimo más en todos los lugares, no sólo en España. No es para cobrar nada, es sólo porque me reconocen futbolísticamente. Es muy bonito. Algo típico, muy clásico, es que la gente viene a darnos las gracias. Es tremendo que nos den las gracias por lo felices que han sido. Ver la felicidad en la gente me provoca más felicidad a mí».

El seleccionador también elogió el potencial de Inglaterra: «Yo le puedo hablar de lo que nos sucede a nosotros, no conozco la interioridad de la gestión deportiva de Inglaterra. Yo sólo puedo decir de Inglaterra que es una grandísima selección. Finalista de las últimas dos Eurocopas, semifinalista del Mundial… Es una superpotencia. Nosotros intentamos estar siempre a la altura de lo que se espera de un partido tan importante como son todos los que disputamos. Mañana será un partido contra un rival muy difícil. Se puede ganar o perder. Nosotros, ahora, estamos en un momento de seguridad. Pero cualquier rival te puede ganar, y más uno como Inglaterra».

De la Fuente analizó también la situación del lateral derecho: «Sí, tenemos decidido el equipo. Estamos muy contentos con todas las demarcaciones. Sentimos la baja de Marcos Llorente, pero estamos muy tranquilos con los jugadores que tenemos. Esto es así. El fútbol está vivo, unos se van y otros llegan. Afortunadamente, de cara al futuro, lo que viene detrás es para estar muy tranquilos».

Por último, el seleccionador destacó la importancia que tiene la familia dentro de la Selección: «Para nosotros, la familia es muy importante. De hecho, acuñamos ese término de familia en la Eurocopa y lo mantenemos hasta hoy como sentimiento de grupo. Las familias naturales están siempre con nosotros. Hoy han venido, mañana estarán también. No ponemos ningún impedimento. Para nosotros es muy importante la palabra familia».

«Nosotros somos fieles a una idea, a un modelo que se trabaja en España desde hace muchos años. Ningún modelo se puede desarrollar sin una base sólida. Con una evolución al hilo en el que va evolucionando el fútbol, pero siguiendo una idea. Es un trabajo que llevamos haciendo muchos años, en todas las categorías jugamos parecido. Sobre esa idea, hemos fortalecido el desarrollo futbolístico de la Selección Española», finalizó.