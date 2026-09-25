El entorno de Sainz no se calla con la FIA: «Dependiendo del piloto, actúan de diferentes formas»

La reacción del entorno de Carlos Sainz a la injusta sanción de la FIA que ha arruinado su mejor clasificación de la temporada mezcla enfado y resignación. Llueve sobre mojado cuando es un español el que, supuestamente, infringe las normas si lo comparamos, sobre todo, con los británicos. «Dependiendo del piloto que sea, actúan de diferentes formas», aseguran fuentes cercanas al de Williams consultadas por OKDIARIO acerca de la decisión del organismo.

Sainz lo había dado todo para conseguir que su escudería llegase por fin a una Q3 en el Mundial de Fórmula 1 2026. El Gran Premio de Azerbaiyán alberga un circuito que se le da bien (subió ahí a su primer podio con Williams el año pasado), pero la FIA se ha empeñado en ponérselo más cuesta arriba. La penalización de cinco posiciones le desciende del noveno al decimocuarto puesto para la carrera de este sábado en Bakú (13:00 horas).

El madrileño tenía claro en su comparecencia posterior a la sesión que la FIA no le sancionaría. Claramente, había descendido drásticamente la velocidad en la frenada de la curva 3, momento en el que además finalizaba la bandera amarilla causada por una salida de pista de Lando Norris, como bien explicó el propio piloto. Sin embargo, el organismo regidor ha considerado que no redujo lo suficiente el ritmo y eso le ha costado una durísima y desproporcionada penalización.

El doble rasero con Sainz y Russell

Un castigo que duele más recordando la permisividad de la FIA con su protegido, George Russell, este mismo campeonato en la clasificación de Austria. El de Mercedes, con Max Verstappen accidentado en una de las escapatorias del Red Bull Ring, levantó levemente el pie del acelerador y volvió a pisar a tope para marcar su mejor tiempo de aquella sesión y llevarse la pole. Entonces, ni rastro de sanciones.

De ahí la indignación (proporcional a la exagerada sanción) que expresa a este periódico el entorno de un Sainz que no ha vuelto a pronunciarse públicamente tras la resolución de la FIA. Lo hizo antes en DAZN y en su atención a los medios acreditados en el circuito de Bakú, donde celebró el exitazo que suponía llevar el Williams a la novena plaza. «A la primera oportunidad que se me ha presentado de brillar y enseñar la garra y los dientes (…) Por lo menos ahí está una Q3 que era importante». Ahora, tendrá que volver a remontar. Esta vez, desde el 14º.

Así redactó su comunicado la FIA

«Hecho: No reducir la velocidad ante banderas amarillas.

Infracción: Incumplimiento del Apéndice H, Artículo 2.5.5 b) del Código Deportivo Internacional.

Decisión: Deducción de 5 posiciones en la parrilla de salida para la siguiente carrera/sprint en la que participe el piloto. 2 puntos de penalización (un total de 4 en el período de 12 meses).

Motivo: Los comisarios escucharon al piloto del coche 55 (Carlos Sainz), al representante del equipo y revisaron las grabaciones de vídeo, cronometraje, telemetría, radio del equipo y vídeo a bordo.

Se mostraron banderas amarillas individuales en los sectores de señalización 4 y 5, en particular después de la curva 2 y en la aproximación a la curva 3. Las indicaciones amarillas eran claramente visibles y el SAI también recibió una advertencia por radio del equipo: «Amarilla delante, levanta el pie del acelerador». Sainz confirmó en la audiencia que estaba al tanto de la situación de las banderas amarillas.

Sainz explicó que su intención era demostrar una reducción de velocidad en toda la zona amarilla. Declaró que no consideraba necesario reducir la velocidad en la recta y que, en cambio, pretendía demostrar su reacción al acercarse y salir de la curva 3. Consideraba que esto constituía una «reducción de velocidad global» que abarcaba los sectores amarillos consecutivos. Explicó además que el coche que había provocado la bandera amarilla ya no se encontraba en la zona de escape y que esperaba que se retiraran las banderas amarillas.

Los comisarios no aceptaron esta interpretación. Cuando se aplican condiciones de bandera amarilla en sectores de comisariado consecutivos, el piloto debe demostrar una reacción significativa para reducir la velocidad en cada sector amarillo. Una reducción en un sector posterior no puede cumplir retroactivamente con el requisito aplicable al sector amarillo anterior. La obligación tampoco depende de la propia evaluación del piloto sobre si el peligro original persiste en una parte específica del sector amarillo. La telemetría mostró claramente que la reacción de Sainz a la luz amarilla se produjo únicamente en el sector de comisaría 5. No hubo una reducción significativa de la velocidad en el sector de Comisaría 4 que pudiera atribuirse razonablemente a una respuesta a la luz amarilla.

De hecho, Sainz registró su mejor tiempo de la sesión en el sector de comisaría 4.

Por lo tanto, los comisarios no aceptaron que el aumento de velocidad posterior en el sector de comisaría 5 constituyera una respuesta «global» suficiente que abarcara ambos sectores. Esto se diferencia de los casos en los que la telemetría demuestra una respuesta significativa a la luz amarilla, aunque la reducción del tiempo total del sector sea relativamente pequeña.

En el presente caso, Sainz estaba al tanto de la bandera amarilla, había recibido una advertencia explícita del equipo, las indicaciones de la bandera amarilla eran claramente visibles y la telemetría estableció que no mostró la reacción requerida en el sector de señalización 4. Por lo tanto, los comisarios determinan que SAI no redujo la velocidad lo suficiente bajo la bandera amarilla en el sector de señalización 4. La sanción estándar según el Reglamento de Sanciones para esta infracción durante la clasificación es la pérdida de 5 posiciones en la parrilla»