Sainz vuelve a sonreír en su tierra sagrada con Williams: «A la primera oportunidad que he tenido de brillar…»

Carlos Sainz por fin ha vuelto a sonreír. Este viernes, el español ha logrado su mejor marca de la temporada en una clasificación y lo ha hecho en el mismo sitio en el que el año pasado subió al podio por primera vez siendo piloto de Williams. El circuito de Bakú siempre se le ha dado bien al madrileño y ahora, con un monoplaza mejorado tras divagar por la zona baja durante casi todo el Mundial de Fórmula 1 2026, ha maximizado sus opciones para tomar la salida desde el noveno puesto.

Es decir, partirá dentro de la zona de puntos de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán este sábado (13:00 horas). Y eso, que antiguamente cuando corría para Ferrari era lo mínimo exigible, ahora es motivo de celebración para Sainz. «Una sorpresa para nosotros. Sabíamos que el upgrade era importante y que nos iba a hacer ir más rápido, pero no he visto la posibilidad de ir a Q3 en ningún momento este fin de semana hasta esa vuelta de Q1», confesó.

«Ahí he dicho: ‘He hecho una vuelta muy buena. Igual aquí hay una chance de brillar un poquito, de meternos en Q3’. Y a partir de ahí he ido mejorando. La vuelta de Q2 y Q3 han sido unos buenos vueltones», celebró un Sainz que en todo momento tuvo claro que la FIA no le sancionaría pese a ser investigado por una posible infracción de bandera amarilla durante la clasificación.

La investigación a Carlos Sainz por posible infracción de bandera amarilla 🟨 #AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/C56GTXrkvW — DAZN España (@DAZN_ES) September 25, 2026

«He levantado más de tres o cuatro décimas», afirmó, dato que se reflejó en el tiempo de su segundo sector de su segundo tiempo en la Q2. «No habrá sanción, ya que he hecho todo lo que me han pedido. Justo cuando he llegado a la frenada, Lando (Norris) ha salido de la bandera amarilla y se ha acabado cuando yo entraba en la curva 3. No creo que haya ningún problema. Me penalicen o no, hoy hemos hecho más de lo que tocaba, que era meter el coche en Q3. Voy a disfrutar de eso y mañana intentaré puntuar», prometió en declaraciones a DAZN.

«Este año hemos sufrido mucho. Estamos muy lejos del año pasado (logró tres podios) y hemos estado luchando por salir de Q1 o ni siquiera pasar. Muy frustrante, aunque sinceramente estoy conduciendo bien. Me he adaptado bien a estos coches, pero he podido brillar poquito. Igual en otras clasificaciones he hecho vueltas como la de hoy y sólo he sido decimosexto. No le vas a vender a la gente que has hecho un vueltón. A la primera oportunidad que se me ha presentado de brillar y enseñar la garra y los dientes y todo lo que echo de menos, luchar por podios y victorias, por lo menos ahí está una Q3 que era importante», finalizó un feliz Sainz.