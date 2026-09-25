Jódar debuta con exhibición: arrasa a Bublik y da ventaja a Europa en la Laver Cup

Todo va demasiado rápido para Jódar, en Londres y en la vida. Resto agresivo, derecha ganadora y dos breaks a Bublik en el primer set. Servicio potente, gran juego de fondo de pista y otros dos breaks en la segunda manga. Coser y cantar. A piece of cake, por aquello de disputarse la Laver en suelo anglosajón. La secuencia ante Bublik refleja su año en el que todo ha ido rápido porque su tenis así lo ha merecido. Debut con triunfo (6-2, 6-3) en la Laver. Otra lección aprendida.

«Muchas cosas han ido rápidas para mí este año. Tengo que procesarlo y saber encajarlo para poder ser mejor tenista el próximo año», dijo a pie de pista. Hace un año, Jódar llevaba siete meses curtiéndose en el circuito universitario estadounidense y hacía sus pinitos en los Challengers. Ahora ya es una realidad. Ha ganado su primer torneo ATP, el 250 de Marrakech; ha alcanzado los cuartos de final en Roland Garros; debutó con exhibición en la Copa Davis y roza entrar entre las diez mejores raquetas del mundo.

«Hay muy buena preparación en la liga universitaria de Estados Unidos, por eso me he visto capaz de afrontar el resto de este año», añadió.