La respuesta de la RFEF al malestar de Marruecos: «Si se enfadan es que algo estaremos haciendo bien»

«Si se enfadan es que algo estaremos haciendo bien». Así resumen desde el seno de la Federación Española de Fútbol el sentimiento existente en Las Rozas tras el malestar generado en Marruecos por la visita de Luis de la Fuente y Rafael Louzán a Ceuta. Tanto el seleccionador nacional como el presidente de la RFEF regresaron tremendamente orgullosos de un viaje que consideran necesario y cargado de significado. Ambos entienden que el fútbol español debía estar junto a los ceutíes en un momento tan delicado.

De la Fuente y Louzán quedaron especialmente satisfechos por la reunión mantenida con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y por el encuentro con los representantes del fútbol ceutí. La delegación federativa pudo conocer de primera mano sus preocupaciones, escuchar sus reivindicaciones y trasladarles que no están solos. La visita no fue únicamente protocolaria. La intención era que Ceuta sintiera de verdad el respaldo de la selección y de todo el fútbol español.

La Copa del Mundo comienza su viaje en Ceuta

La Federación también está muy orgullosa de haber elegido Ceuta como punto de partida para la ruta por España de la Copa del Mundo conquistada este verano. En la RFEF consideran que no podía existir un lugar mejor para comenzar el recorrido del trofeo. Llevarlo hasta la ciudad autónoma fue una manera de reconocer la entereza de sus habitantes y reforzar el mensaje de unidad lanzado durante los últimos días: Ceuta es España y el fútbol español está con Ceuta.

Luis de la Fuente se mostró especialmente emocionado durante toda la jornada. El seleccionador llegó a reconocer que las movilizaciones celebradas en apoyo a la ciudad le habían generado incluso más emoción que la celebración del Mundial. Louzán, por su parte, destacó la entrega de Vivas y dejó claro que la situación provocada por la entrada de miles de personas el pasado 30 de julio necesita una solución urgente.

La visita, sin embargo, provocó un profundo malestar en diferentes medios marroquíes. Algunos llegaron a acusar a la Federación de «politizar el deporte» y calificaron Ceuta como una ciudad «ocupada». También interpretaron la presencia de De la Fuente y Louzán como un mensaje con implicaciones políticas dentro de las relaciones entre España y Marruecos.

Las críticas de Marruecos refuerzan el orgullo

Lejos de generar dudas, estas reacciones han reforzado el sentimiento de orgullo dentro de la Federación. «Si se enfadan es que algo estaremos haciendo bien», aseguran fuentes federativas. En Las Rozas entienden que apoyar a los ceutíes, reunirse con su presidente y acercarse a su fútbol era una obligación institucional y moral.

Algunos medios marroquíes también han relacionado el viaje con la carrera por albergar la final del Mundial de 2030 y han acusado a España de intentar arrebatársela a Casablanca. La RFEF mantiene su postura: España debe organizar la gran final por su peso dentro de la candidatura, su infraestructura y su historia futbolística. Y comenzar en Ceuta la ruta de la Copa del Mundo fue una decisión de la que De la Fuente y Louzán están profundamente orgullosos.