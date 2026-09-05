El teléfono del Gobierno para salvar la Vivienda ha recibido este año menos llamadas que el 010 de Madrid en una semana

El teléfono gratuito de Vivienda al que el Gobierno ha dedicado más de 1,5 millones de euros en el último año únicamente ha recibido 16.786 llamadas desde enero hasta finales de agosto. Este dato deja en evidencia que la línea 047 de atención ciudadana no ha acumulado en ocho meses ni un 45% de las conversaciones que registró el 010 de Línea Madrid sólo la semana pasada.

El teléfono de atención ciudadana del Ayuntamiento de Madrid descolgó el teléfono en siete días -del 24 al 30 de agosto- más de 37.794 veces para atender las dudas de los vecinos madrileños. Unas cifras que se encuentran muy lejos del registro proporcionado este viernes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Pese a la aparente inoperancia de la línea telefónica con la que Sánchez prometió salvar el problema de la vivienda, el departamento que dirige Isabel Rodríguez presumía en un comunicado de que se trata de «un exitoso balance» de una iniciativa que tiene como principal objetivo ofrecer un canal «fiable, unificado, accesible y gratuito de información».

El Gobierno celebra 100 llamadas diarias

Según el Ministerio, los datos acumulados en estos ocho meses muestran la «progresiva mejora» en el funcionamiento del servicio, que registra una media diaria de 109 llamadas atendidas, con una duración media de 7,5 minutos por llamada y un tiempo medio de espera de «apenas» cinco segundos.

De nuevo, en este detalle aportado, las comparaciones no benefician al Ejecutivo. Tomando la misma referencia, la media diaria de llamadas del teléfono local de la capital es de casi 5.400 conversaciones.

En el mismo sentido, el Gobierno admitía en su análisis sobre el servicio prestado por este número que más de la mitad de las consultas formuladas tiene que ver con dudas de inquilinos sobre ayudas al alquiler, que absorben el 52% del total. Otro dato que pone de manifiesto que el problema de la vivienda sigue lastrando la economía de los ciudadanos españoles.

En las últimas semanas, además, han aumentado de forma relevante las consultas relacionadas con Casa 47 sobre cuestiones relativas a convocatorias de viviendas de alquiler asequible gestionadas por esta entidad. Las consultas sobre Casa 47 ya rozan el 10,5% del total.

En menor volumen se sitúan las llamadas destinadas a resolver dudas sobre la compra de vivienda (4%), la vivienda protegida (3%), las ayudas a la rehabilitación de viviendas (2%) o las comunidades de propietarios (1%).

En materia de compra, los ciudadanos preguntan, sobre todo, acerca de ayudas, avales y el procedimiento de compraventa. En el ámbito de la vivienda protegida, la mayor parte de las cuestiones tienen que ver con el registro de demandantes o con los requisitos de compra de este tipo de vivienda.

Preocupación por okupación y desahucios

Por su parte, las consultas de los propietarios se centran, en buena medida, en las ayudas para mejora de inmuebles, en cuestiones sobre desahucios y okupación y en el funcionamiento de las comunidades de propietarios.

Estas preocupaciones latentes reflejan para la ministra, sin embargo, un refuerzo para el objetivo del Ministerio «de empoderar a la ciudadanía para que pueda defender mejor sus derechos».

Cabe recordar que el Ministerio de Vivienda ya cuenta con 33 personas dedicadas únicamente a atender llamadas sobre vivienda. Con una media de 109 llamadas diarias, los teleoperadores del Ejecutivo descuelgan poco más de tres veces al día el teléfono protagonista de la crisis de vivienda que asola el país.