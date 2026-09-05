Feijóo empieza el curso político y la campaña electoral: «Hay que echar a Sánchez democrática y contundentemente»

Alberto Núñez Feijóo ha arrancado el curso político y, con él, la campaña electoral con un mensaje directo contra el presidente del Gobierno: «Hay que echar a Sánchez democrática y contundentemente». El líder del PP ha lanzado esta advertencia durante el acto de inicio de curso del PP de Madrid, celebrado este sábado en Getafe y en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha comenzado su intervención recordando que «un político no es oficinista de 8 a 3», sino alguien que «se compromete con el interés general», y ha calificado la etapa que se abre como «intensa», para lo que ha pedido a los suyos no «paciencia», sino «fuerza cada día, cada minuto y en cada lugar».

En su intervención, Feijóo ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de la crisis migratoria en Ceuta, al que ha acusado de ser «hostil con los invadidos y dócil con los invasores». Ha señalado que el Gobierno se muestra «sumiso» con quienes «revientan nuestras fronteras» y «distante» con el Rey de España, frente a la actitud «reverencial» que reserva para el monarca de Marruecos.

También ha acusado al Ejecutivo de ser «implacable con las comunidades» que gestionan la acogida de menores «sobrepasadas» y, en cambio, «manso con las mafias» de inmigración ilegal, al tiempo que se muestra «contundente contra naciones aliadas que protegen sus fronteras», en alusión al choque con Italia. El presidente del PP ha ironizado sobre esta contradicción al afirmar que quienes se proclaman republicanos han terminado siendo «el partido más monárquico», aunque «en el país equivocado», y ha insistido en que España «no debe ni pedir permiso ni perdón» para mantener su integridad territorial, sino cumplir con sus deberes constitucionales.

Feijóo también ha denunciado lo que ha llamado «la hipocresía de la izquierda» en Ceuta, «callada» pese a que, según ha dicho, los abusos sexuales se han multiplicado «por ocho» en la ciudad, y ha reivindicado las manifestaciones del pasado miércoles, en las que, ha dicho, «los españoles dijimos que Ceuta es nuestra y que somos igual de españoles que los ceutíes».

En un acto celebrado este sábado en Getafe, también junto a Ayuso, Feijóo ha reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que «deje» comparecer a la directora general del CNI, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales, ya que los españoles tienen «derecho a conocer la verdad» sobre lo ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. «Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI (…) si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez», ha advertido el líder del PP, para quien el Ejecutivo no debería «impedir» que España «sepa la verdad de lo que ha pasado» en el formato del secreto.

Feijóo ha insistido en que el Gobierno de Sánchez es «hostil con los invadidos y dócil con los invasores», y ha ido más allá al calificarlo también de «duro» con los millones de españoles que se manifestaron en las calles el pasado miércoles y «blando con las mafias» que trafican con miles de personas que mueren en el mar.

El líder de los populares ha repasado además varios de los escándalos que han salpicado al PSOE, incluidos los exsecretarios de organización socialistas, a quienes ha comparado con personajes «sacados de una película de gánster». Feijóo ha advertido de que «quedan unos cuantos» casos por conocer y ha señalado a Sánchez como «el peor de todos». Sobre las próximas citas electorales, el dirigente del PP ha avisado de que «no podemos confiarnos ni pensar en que todo caerá como una fruta podrida, hay que apretar», y ha marcado como objetivo ganar «esta vez no como en el año 2023», sino haciendo imposible que el PSOE pueda gobernar tras perder, de forma que «se le atraganten» las tres elecciones previstas.