La ONG alojada en un edificio público cedido por el Gobierno también gestiona las carpas para 900 inmigrantes ilegales junto a una guardería en Ceuta

Accem, la organización no gubernamental a la que el Ministerio de Elma Saiz cedió las instalaciones de la Casa del Mar en Ceuta, aparece también vinculada al nuevo espacio de acogida que el Gobierno central ha instalado en el barrio de Los Rosales, junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África. El logotipo de la ONG figura estampado en una de las carpas de este campamento, identificada con el código S7/C01 y cofinanciada por la Unión Europea, según ha podido comprobar OKDIARIO.

La vuelta al cole en Ceuta viene marcada, como todo en la ciudad este curso, por la crisis migratoria iniciada el pasado mes de julio y que sigue sin resolverse. Este viernes, un grupo de vecinos, familiares y docentes se plantó desde primera hora de la mañana en Los Rosales para tratar de impedir la instalación de este espacio, con capacidad para unos 900 inmigrantes ilegales, en una parcela contigua al centro escolar.

La inquietud resulta difícil de ignorar: una escuela con más de 170 niños a pocos metros de un campamento que, según denuncian los propios vecinos, podría acabar acogiendo a 1.500 o 2.000 personas, con el riesgo de que muchas queden «rondando» fuera del recinto sin ningún tipo de control. Los concentrados permanecieron en el lugar durante varias horas convocando una protesta «ininterrumpida hasta la noche» y lograron detener temporalmente las obras antes de que la Policía Nacional les convenciera para desalojar la zona.

La tensión ha obligado a retrasar hasta el próximo 28 de septiembre el inicio del curso tanto en este centro como en la escuela infantil municipal de la zona, que atiende a unos 200 niños de entre 0 y 3 años. No es la primera protesta de este tipo: el pasado miércoles, decenas de vecinos ya se manifestaron contra otro emplazamiento que el Ejecutivo plantea construir en el Muelle de Poniente, junto a dos núcleos de población y, de nuevo, cerca de varios colegios.

El malestar vecinal con la propia Accem no es nuevo. Este mismo jueves, decenas de vecinos de Ceuta ya se habían concentrado frente a la Casa del Mar, el edificio público del Instituto Social de la Marina que el Ministerio de Elma Saiz cedió a la ONG, tal y como reveló OKDIARIO. Envueltos en banderas de España y de la ciudad autónoma, los manifestantes corearon consignas contra el Gobierno central, entre ellas gritos de «¡Fuera, sinvergüenzas!» dirigidos a los responsables de la cesión.

Aquella protesta respondía directamente a la investigación de este periódico, que había localizado a activistas de Accem entrando en el edificio y confirmado que la Casa del Mar, pensada originalmente para los trabajadores en alta del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sus beneficiarios y pensionistas, había sido cedida a los voluntarios de la organización. Los manifestantes difundieron entonces un manifiesto en el que expresaban públicamente su «preocupación y desacuerdo» con la decisión de habilitar un espacio de embolsamiento de inmigrantes en el muelle de Poniente, subrayando su «rechazo a esta decisión».