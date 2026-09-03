Los ceutíes se echan a la calle para exigir la salida de la ONG del edificio cedido por el Gobierno y destapado por OKDIARIO: «¡Fuera, sinvergüenzas!»

Decenas de vecinos de Ceuta se han concentrado esta tarde de jueves frente a la Casa del Mar, el edificio público del Instituto Social de la Marina que el Ministerio de Elma Saiz cedió a la ONG Accem, tal y como reveló OKDIARIO. Envueltos en banderas de España y de la ciudad autónoma, los manifestantes han coreado consignas contra el Gobierno central, entre ellas gritos de «¡Fuera, sinvergüenzas!» dirigidos a los responsables de la cesión.

La protesta responde directamente a la investigación de este periódico, que localizó a activistas de Accem entrando en el edificio y confirmó que la Casa del Mar, pensada originalmente para los trabajadores en alta del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, sus beneficiarios y pensionistas, había sido cedida a los voluntarios de la ONG.

El inmueble cuenta con 27 habitaciones dobles e individuales, todas con baño propio, además de sala de lectura, sala de televisión, restaurante-bar, cafetería y servicio de lavandería, unas comodidades que contrastan con las que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la ciudad, que continúan pernoctando en barracones en condiciones que distintos sindicatos policiales han calificado de indignas.

Preguntado por OKDIARIO, el Ministerio de Elma Saiz justificó la cesión alegando que este tipo de uso está «permitido en situaciones de carácter excepcional» y que se encuentra «contemplado en la normativa reguladora de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y las competencias del Instituto Social de la Marina (ISM)».

Una explicación que, a la vista de la protesta de esta tarde, no ha logrado apaciguar el malestar de una parte de la población ceutí, que considera esta cesión un nuevo episodio del trato de favor del Gobierno hacia las organizaciones no gubernamentales frente a los propios cuerpos de seguridad del Estado.