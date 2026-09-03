Habitaciones con baño y restaurante para las ONG en Ceuta y catres oxidados para los policías

OKDIARIO pone en evidencia la desigualdad de trato entre los activistas de las ONG desplazados a Ceuta para proteger a los inmigrantes ilegales y los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil enviados a la ciudad para contener la invasión migratoria. Mientras los primeros se alojan en la Casa del Mar, dependiente del Instituto Social de la Marina y cedida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz, con habitaciones dobles con baño, salón y restaurante propio, los agentes desplegados por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska continúan hacinados en barracones con camas oxidadas, colchones en el suelo y sin apenas mobiliario.

Los primeros disfrutan de habitaciones dobles con baño completo —incluida una bañera adaptada para personas con movilidad reducida—, camas con ropa de cama a juego, salones con sofás, mesas de centro y lámparas, y un restaurante-cafetería con mesas de mármol y sillas de forja, los policías siguen malviviendo en catres metálicos oxidados, colchones apilados en el suelo y habitaciones desnudas sin más mobiliario que un puñado de literas.

La comparación se extiende también a la alimentación y al descanso: frente a las bandejas de comida servidas a los agentes —pasta, ensalada, pan y algún acompañamiento, en bandejas de aluminio, sin mesa ni asiento digno donde comerlas—, los miembros de las ONG cuentan con espacios de ocio, salas de lectura y servicio de restaurante en las instalaciones de la Casa del Mar.

Una desigualdad de trato que numerosos sindicatos policiales atribuyen directamente a la gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, al que acusan de abandonar a sus propios agentes en condiciones «tercermundistas» mientras el Gobierno reserva sedes de comodidad para colectivos ajenos a la seguridad del Estado.