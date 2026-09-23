La poderosa frase en ‘V de Vendetta’ que sigue vigente hoy: «El pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían temer al pueblo»

El cine es una buena prueba de lo rápido que puede pasar el tiempo. Tanto como para seguir viendo como actuales algunos títulos que ya rozan el cuarto de siglo si nos remitimos a su fecha de estreno. Uno de ellos es, por supuesto, la célebre adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, la historia distópica que, amparada en un futuro no demasiado lejano, nos hablaba de fascismo, el control de los medios de comunicación y la revolución como mecanismo para recomponer la libertad y la democracia. Nos referimos a V de Vendetta, la cinta dirigida por James McTeigue que este 2026 cumple 21 años desde su estreno, popularizando desde entonces todo un merchandising relacionado con el anarquismo y amparado en la histórica figura de Guy Fawkes, el hombre que un 5 de noviembre de 1605 estuvo a punto de volar por los aires el parlamento inglés en la llamada Conspiración de la Pólvora.

Con un presupuesto de 54 millones de dólares, la versión cinematográfica de las viñetas de Moore logró recaudar 134 millones en todo el mundo. Es decir, cumplió con las expectativas, aunque tampoco supuso en su momento un fenómeno comercial sin precedentes. Eso sí, dejó huella en toda una comunidad cinéfila que año tras año sigue reivindicando el indómito espíritu de la misma, las fantásticas interpretaciones de Natalie Portman y Hugo Weaving y replicando en camisetas, carteles y redes sociales toda la colección de frases épicas que rezuma el proyecto que produjo Warner Bros., junto a las directoras de Matrix (1999), las hermanas Wachowski.

La frase más famosa de ‘V de Vendetta’

V de Vendetta tiene momentos inolvidables, pero quizás la sentencia que mejor resuma el núcleo dramático del filme sea su leitmotiv desafiante con el statu quo:

«El pueblo no debería temer a sus gobernantes; son los gobernantes los que deberían temer al pueblo».

En realidad, esta es una brillante paráfrasis de una cita que erróneamente se suele atribuir a Thomas Jefferson, pero que en realidad pertenece al político John Basil Barnhill, el cual en 1914 dijo «Donde el pueblo teme al gobierno, tienes tiranía. Donde el gobierno teme al pueblo, tienes libertad».

La trama nos sitúa en una Gran Bretaña que se ha convertido en un país totalitario, dirigido con mano de hierro por un tirano. Un día, tras el toque de queda, la joven Evey (Portman) es rescatada por «V» (Weaving), un teatral justiciero que le explica sus planes para que el pueblo recupere la libertad. Sin quererlo, Evey termina siendo la clave de una revolución que amenaza con hacer saltar todo por los aires, literalmente.

El reparto secundario de la cinta se completa con la presencia de Stephen Rea, John Hurt, Rupert Graves y Stephen Fry, entre otros.

Desgraciadamente, V de Vendetta no se encuentra bajo suscripción en ninguna plataforma de streaming. Sí que se puede acceder a ella vía alquiler o compra en Google Play, Apple TV y Rakuten TV.

Alan Moore odió la adaptación: exigió que quitasen su nombre de los créditos

Es bien conocido el rechazo del guionista y escritor Alan Moore a las adaptaciones que la industria audiovisual hace de sus trabajos. Sin embargo, el creador fue más crítico y doliente de lo habitual con el trabajo de McTeigue y el guion de las Wachowski.

Moore pidió que se le quitase de los créditos de la película y renunció a cobrar cualquier tipo de regalía, pidiendo que todas ellas fueran directas al ilustrador original, David Lloyd.

Entre otras cosas, porque en el cómic, V es un personaje perturbador y ambiguo y no un héroe digerible y romántico. Además, aseguró que la versión hollywoodiense censuró la palabra «anarquía», convirtiendo la historia en una «parábola de la era Bush».