Por segundo año consecutivo, Valduero 6 años se cuela entre los 50 mejores vinos del mundo

Hay vinos que nacen para disfrutarse jóvenes y otros que solo el tiempo sabe perfeccionar. Valduero 6 Años pertenece a esta segunda categoría: un vino de guarda que encarna el mano a mano entre paciencia, experiencia y conocimiento técnico. Es, en esencia, la máxima expresión del expertise de Bodegas Valduero en la elaboración de reservas y grandes reservas, y uno de los vinos que mejor define el estilo de la casa.

Su propio nombre habla de su filosofía. Seis años de envejecimiento —alrededor de 36 meses en barrica y un mínimo de otros 36 en botella— marcan el ritmo pausado de su elaboración antes de salir al mercado. Además, su elegancia, complejidad y capacidad de evolución lo han situado entre los 50 mejores vinos del mundo, respaldado además por sus 97 puntos Decanter, una distinción que repite por segundo año consecutivo.

Un proceso que combina estructura y profundidad con una redondez sorprendente, haciéndolo más accesible y sedoso que muchos grandes reservas, pero sin renunciar a la complejidad. Valduero 6 Años representa un salto cualitativo en sofisticación que demuestra la maestría de la bodega en el trabajo con largas crianzas.

Precisión desde el viñedo

Sin prisas, sin presión, dejando que el terruño exprese su vocación por crear grandes vinos. Sobre este contexto se erige Valduero 6 años. El vino nace en viñedos de más de 40 años donde la uva Tempranillo conserva todo el ADN y el sabor de esta denominación. De ahí, la uva pasa a experimentar un lento proceso de envejecimiento de 3 años en maderas de 4 orígenes diferentes y un mínimo 3 años dentro de la botella. Lentamente adquiriendo matices, complejidad aromática y una integración perfecta de la madera.

Definido por muchos como “un perfume”, Valduero 6 Años destaca por su intensidad aromática y extraordinaria complejidad. Presenta una alta capa y un color granate profundo, con marcados aromas de toffee, cacao y recuerdos de madera de cedro.

En boca es amplio, carnoso y envolvente. Su textura, casi aterciopelada, acaricia el paladar con una estructura firme pero redonda. Complejo y completo, se abre lentamente dejando un final largo y persistente, de esos que permanecen en la memoria.

Es el tipo de vino que nunca falla: perfecto para una gran ocasión, pero también para quienes entienden el valor del tiempo bien invertido.

El sello Valduero

Más allá de su reconocimiento internacional, Valduero 6 Años es, sobre todo, un vino que marca el estilo de la bodega: respeto por el viñedo, rendimientos bajos, largas crianzas y una búsqueda constante de elegancia. Una etiqueta excepcional que demuestra que la paciencia es una virtud y que el tiempo, en manos expertas, puede convertirse en el mejor aliado.

Con Valduero 6 Años, la Ribera del Duero encuentra uno de sus tintos más emblemáticos y Valduero reafirma su lugar entre las grandes bodegas del mundo.