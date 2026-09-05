Alineación posible del Barcelona contra el Valencia: Adeyemi hará de Lamine Yamal y habrá más rotaciones

El Barcelona tiene previsto hacer rotaciones para el partido de este domingo ante el Valencia. A raíz de la derrota del Real Madrid, los de Hansi Flick tendrán la oportunidad de ser líderes en solitario, pero el hecho de que debuten en Champions la próxima semana hace que el técnico alemán baraje varias rotaciones pensando en el calendario.

La principal duda que hay es si Lamine Yamal está para jugar. El delantero se entrenó al margen del grupo un día antes del partido y Flick no descarta dejarle en el banquillo para que se recupere y esté al 100% contra el Feyenoord. En su lugar podrá colarse en la alineación Adeyemi. El alemán fue titular en el debut liguero contra el Elche y podría tener la oportunidad de jugar en banda derecha desde el inicio.

En el apartado de lesionados, aunque Gavi y Gabriel Jesús se entrenaron con el grupo, tan solo se espera que el brasileño tenga unos minutos en la segunda parte. De Jong y Bardghji están completamente descartados mientras se recuperan de sus lesiones de larga duración.

La portería estará cubierta por Joan García y una defensa con Eric García de lateral derecho, mientras Koundé sigue esperando minutos, ya que Flick adelantó en rueda de prensa que aún está camino de recuperar su mejor versión. Cubarsí y Gerard Martín serán pareja de centrales y hay duda entre Cancelo y Espart para ocupar el lateral izquierdo.

En el mediocampo, el único puesto asegurado es el de Pedri, pero los otros dos huecos son duda. Marc Bernal aspira a ser el elegido por delante de Rodri y, entre Fermín y Olmo, está la gran duda para completar el tridente. En el ataque, con Adeyemi como opción más factible, estaría Gordon en el carril zurdo y Raphinha en punta.

Alineación posible del Barcelona ante el Valencia