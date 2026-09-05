Lamine Yamal enciende las alarmas en el Barcelona a un día de jugar contra el Valencia

Las alarmas se han encendido en el Barcelona a horas de enfrentarse al Valencia. Lamine Yamal no ha entrado en la última sesión de Hansi Flick esta mañana y está en el aire que viaje a Mestalla. Una ausencia que pone en duda que el delantero pueda contar para Hansi Flick y sea una baja muy sensible de la que se desconoce si sufre algún tipo de molestia o lesión que le haya obligado a tener que parar.

El extremo venía de cuajar una gran actuación contra el Rayo, marcando un doblete y con grandes sensaciones para recuperar el ritmo competitivo. Sin embargo, Lamine no ha estado con el grupo y eso ha despertado todo tipo de especulaciones. Pero el joven de 19 años sí habría realizado una sesión individual en el gimnasio de la Ciutat Esportiva. Un asunto que Hansi Flick tendrá que responder en rueda de prensa este sábado para confirmar si está disponible para jugar ante el Valencia o si podría descansar para recuperarse físicamente.

En el Barcelona hay motivación para sumar los tres puntos, ya que, después de la derrota del Real Madrid ante el Betis, los culés tendrán la oportunidad de ser líderes en solitario en la cuarta jornada de Liga. Los hombres de Flick viajarán esta tarde a Valencia para concentrarse para el partido y Flick tendrá que decidir hasta qué punto quiere arriesgar a Lamine. Hay que tener en cuenta que el próximo miércoles está el debut en Champions contra el Feyenoord en el Camp Nou.

La parte positiva en el entrenamiento del Barcelona es que tanto Gavi como Gabriel Jesús sí han entrenado con el grupo y podrían ser sorpresa para el partido en Mestalla. El centrocampista no ha jugado los dos últimos partidos tras el golpe que sufrió en la rodilla ante el Elche y el brasileño entrará en la primera lista después de empezar a entrenar este jueves. Ni De Jong ni Bardghji estuvieron, ya que siguen recuperándose de sus lesiones de larga duración, pero las alarmas están en Lamine Yamal.