Laporta rompe la banca y bate su récord de fichajes en el Barcelona

El FC Barcelona ha cerrado el mercado de fichajes de verano 2026/27 con ocho incorporaciones y un balance contable negativo, entre pago por traspasos e ingresos, de 80 millones de euros. La dirección deportiva comandada por Deco ha cerrado las incorporaciones de Livakovic, Cancelo, Rodri, Gordon, Adeyemi, Abdelkarim, Gabriel Jesús y Bisiwu a cambio de un total de 184 millones de euros. El traspaso más caro ha sido el del inglés Anthony Gordon, que se convirtió en el primer fichaje del curso tras acordar su salida del Newcastle por 80 millones de euros.

El mercado culé ha estado marcado por el nombre de Julián Álvarez. El futbolista del Atlético de Madrid era el gran objetivo del Barça este verano, pero el conjunto blaugrana estuvo muy lejos de las pretensiones económicas del club madrileño durante todo el mercado. Obligado a reforzar la posición de ‘9’ tras la salida de Ferran Torres y Robert Lewandowski, el Barcelona estiró hasta el final la opción de Julián y acabó firmando como delantero low cost al brasileño Gabriel Jesús (10 millones de euros). Los primeros compases de la temporada le han servido a Flick para apostar por Raphinha como ‘9’ y situar a Gordon en la banda izquierda que deja libre el carioca.

El Barcelona se remangó

Otra de las grandes operaciones blaugranas en este mercado estival, y la más mediática, fue el fichaje de Rodri Hernández. El MVP del pasado Mundial firmó con el Barcelona tras sonar durante buena parte del verano como fichaje del Real Madrid. El centrocampista español aterrizó en la Ciudad Condal a cambio de 60 millones de euros fijos y 16,5 en variables con sólo un año de contrato por delante en el Manchester City. Rodri fue el tercer fichaje confirmado para el primer equipo, sucediendo el de Karim Adeyemi, que llegó del Borussia Dortmund con un coste de 22 millones de euros.

El resto de incorporaciones del FC Barcelona han sido de bajo coste, tanto para completar la plantilla como de cara a reforzar el filial. En portería llegó Livakovic (2 millones) y en defensa Joao Cancelo, este último a coste cero tras rescindir con el Al-Hilal. Para apuntalar la delantera llegó a última hora Gabriel Jesús (Arsenal, 10 millones), que se sumó a los fichajes de futuro del extremo Jesse Bisiwu (Club NXT, 8,5 millones) y del ‘9’ egipcio Hamza Abdelkarim (Al-Ahly, 1,5 millones). Como debes del mercado culé en cuanto a las altas, Deco se fue de vacío en su misión de firmar un central para acompaña a Cubarsí.

Laporta también supo vender

En el apartado de las salidas, la operación más lucrativa para las arcas culés ha sido el traspaso de Ferran Torres al PSG. El autor del gol que le dio su segundo Mundial a la selección española dejó 48,5 millones de euros en caja, pese a acabar contrato en 2027. El resto de ingresos en la entidad blaugrana han llegado mediante movimientos de futbolistas que no pertenecieron al primer equipo en la pasada campaña. En total, el FC Barcelona ha obtenido ingresos de 16 movimientos, por un total de 104 millones de euros.

Después del de Ferran, los traspasos más beneficiosos para los culés en términos económicos han sido los de Tommy Marqués (Sporting de Braga) y Ansu Fati (Mónaco); con 11 millones de euros en cada operación. También han dejado ingresos en las arcas del club las salidas de Héctor Fort, por el que la Real Sociedad ha pagado 8,5 millones por el 60% de su pase, Jofre Torrents (Ajax, 6 millones por el 50%), Jan Virgili (Brujas, 4,8 millones) o Álvaro Cortés (Amberes, 3,5 millones por el 50%).

Como aspecto negativo, destacan dos futbolistas de la primera plantilla por los que el Barça esperaba ingresar un monto económico que les permitiera realizar otras operaciones, como el fichaje de un central. Marc Casadó sí acabó saliendo, pero lo hizo en calidad de cedido en las horas finales del mercado y sin engrosar la lista de ingresos con su marcha al Deportivo. Tampoco se moverá de Can Barça Alejandro Balde, que sonó para desembarcar en la Premier League pero que, finalmente, continuará una temporada más a las órdenes de Hansi Flick.