Giménez y Casadó son las bombas del cierre del mercado de fichajes, Fofana llega al Sevilla y el Betis aguanta a Ceballos

El Deportivo de A Coruña ha sido el encargado de agitar el cierre del mercado. Dos bombas que completan su gran verano. Es, tras Real Madrid, Barcelona y Atlético, el que más dinero se ha gastado y, con dos futbolistas cedidos, ha completado su mercado. Se trata de Marc Casadó y José María Giménez, que dejan Deportivo y Atlético para llegar a Riazor. A última hora, Fofana llegaba al Sevilla, mientras que el Betis deja en espera a Ceballos. El Racing ha sido el más activo.

Jornada de estrés, de mucho estrés, en la sede de la Liga. Último día del mercado de fichajes, con los clubes de Primera y Segunda apurando hasta última hora para cerrar sus plantillas. A las 23:59 acababa el plazo para ejecutar todo tipo de operaciones, salvo las incorporaciones de jugadores libres. Todo lo que entrase después, no valía.

Y en ese todo se encontraban fichajes ya anunciados pero no inscritos. El Barcelona mostraba el lunes a Gabriel Jesús en el Camp Nou, lo oficializaba el martes por la mañana, pero no lo inscribía. Sí que aparecían Livakovic y Brian, que ascendía del Barça Atletic al primer equipo. Se reservaban al brasileño para ultimísima hora, puesto que lo confirmaban a 10 minutos del cierre.

Inmediatamente después llegaba el primer bombazo. Marc Casadó era nuevo jugador del Deportivo, llegando en calidad de cedido. Ya con el mercado cerrado, aparecía la inscripción de Giménez. El futbolista deja el Atlético para llegar a Riazor, siendo el último fichaje de este Dépor que anhela ser como aquel grande que se paseó entre los grandes de Europa a comienzos de siglo.

Última hora frenética del mercado de fichajes

El Levante inscribía a varios canteranos y también a nuevos fichajes como Ratkov y Axel Tape. Por su parte, el Elche se llevaba cedido, además de a Lemar, a Lomonaco, llegando pasada la medianoche. Además, compraba a Rubén Sánchez, procedente del Espanyol, y a Revivo, que llega del Maccabi Tel Aviv.

Uno de los más activos era el Racing de Santander. Fichaba a Pablo García del Betis, por una cantidad de cinco millones de euros. La operación era clave para que los verdiblancos tengan espacio para fichar a Ceballos, agente libre que puede firmar con el mercado cerrado. Los cántabros, además, cerraban los traspasos de Iker Luque (Atlético Madrileño) y Aarón (Genoa), más las cesiones de Almeida (Valencia) y Belocian (Leverkusen).

Se esperaba mucho del Rayo Vallecano. En medio de un sinfín de escándalos se encuentra el equipo franjirrojo, que sólo ha sumado un punto de nueve posibles y se ve abocado a una lucha por la permanencia lejos de su casa. La noticia estaba en que la operación salida se frenaba. Ratiu no se marchaba al Fulham pese a que parecía haber acuerdo. Por su parte, llegaban Mujaid Sadick para reforzar la defensa, procedente del Genk, y Emil Audero para rearmarse en portería tras la lesión de gravedad de Augusto Batalla.