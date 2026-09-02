Oficial: Dani Ceballos vuelve al Betis nueve años después

Dani Ceballos vuelve al Betis nueve fichajes después. El ex jugador del Real Madrid ha conseguido su objetivo de regresar al equipo andaluz tras desvincularse este verano del club blanco, donde ha militado durante siete temporadas y otras dos como cedido en el Arsenal. En la mañana de este martes pidió a Dios su fichaje por el conjunto de Manuel Pellegrini y, ya con el mercado de fichajes cerrado, se ha confirmado.

El jugador de Utrera firma con el Betis hasta 2029 y podría debutar este mismo viernes en La Cartuja, precisamente contra el Real Madrid, puesto que los dos equipos de su vida se enfrentan en el partido de la jornada 4 de Liga. El club lo anunciaba pasada la medianoche, puesto que al ser agente libre no tenía por qué inscribirlo antes del cierre del mercado.

«Dani Ceballos, nuevo jugador del Real Betis Balompié. El centrocampista sevillano regresa al conjunto bético y firma hasta 2029. El Real Betis ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Dani Ceballos, que firma como jugador verdiblanco para las próximas tres temporadas», iniciaba el comunicado de los béticos..

«Daniel Ceballos (Utrera, 7/08/1996) regresa de esta manera al Real Betis, club al que llegó en juveniles y que le hizo debutar en Primera División en 2014. Tras tres brillantes temporadas en el conjunto bético saldría traspasado al Real Madrid en el verano de 2017. Ceballos ha permanecido en el cuadro blanco hasta el presente verano, conquistando 2 Ligas, 3 Champions League, 2 Supercopas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 3 Mundiales de Clubes, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España», destacaban, en un extenso repaso a su palmarés.

Nombraban sus éxitos logrados con el Arsenal, una FA Cup y una Community Shield, durante las dos campañas en las que permaneció en Londres. «Cabe destacar su trayectoria internacional con la Selección, siendo campeón de la Euro sub-19 (2015) y campeón de la Europ sub-21 (2019). Su debut con la absoluta se produjo en 2018, acumulando luego un total de 14 encuentros a lo largo de su trayectoria», proseguía el comunicado.

Desde hace varios años, el sueño de Ceballos era firmar por el Betis, algo que ha intentado en sucesivos veranos, viendo siempre cómo se le resistía el sueño, al no contar lo suficiente para los diferentes entrenadores del Real Madrid. Tras un conflicto con Arbeloa, dejaba la entidad este verano, rescindiendo su contrato y, tres meses después, vuelve al equipo en el que se formó.