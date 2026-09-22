La historia del futbolista más rico del mundo: está en el paro con más de 18.000 millones de euros

Faiq Bolkiah vuelve a ser noticia y no es precisamente por su rendimiento en el terreno de juego. El futbolista de 28 años se encuentra actualmente sin equipo después de finalizar su contrato con el Ratchaburi FC de la liga de Tailandia. Una situación que para la mayoría de jugadores supondría un importante problema económico, pero que en su caso tiene un matiz muy particular, pues Bolkiah está considerado desde hace años como el futbolista más rico del mundo por su origen familiar, con una fortuna que distintas informaciones sitúan en torno a los 18.698 millones de euros.

La explicación de semejante fortuna no está en el fútbol. De hecho, la carrera profesional de Faiq Bolkiah está muy lejos de la de las grandes estrellas mundiales. Nació el 9 de mayo de 1998 en Los Ángeles, Estados Unidos, y es hijo del príncipe Jefri Bolkiah y sobrino de Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi. Su padre es uno de los hermanos del monarca y miembro de una de las familias reales más adineradas del planeta. La enorme riqueza asociada a los Bolkiah procede principalmente de los recursos energéticos de Brunéi, especialmente del petróleo y el gas, y de los activos acumulados por la familia real durante décadas.

Por eso, cuando se habla de los miles de millones de euros atribuidos a Faiq Bolkiah, no hay que pensar en contratos, patrocinios o inversiones realizadas por él como futbolista. Las cifras que habitualmente aparecen en medios mezclan en ocasiones la riqueza familiar con su supuesto patrimonio personal. De hecho, algunas fuentes recientes han advertido de que no existe una documentación pública que permita confirmar que Bolkiah posea personalmente 18.698 millones de euros. Lo que sí está fuera de toda duda es su pertenencia a la familia real de Brunéi y el enorme patrimonio de su entorno familiar.

Faiq Bolkiah y su fortuna

Pese a tener una vida económicamente resuelta desde su nacimiento, Faiq Bolkiah decidió intentar cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional. Pasó por las categorías inferiores del Southampton, Chelsea y Leicester City, además de estar vinculado a la cantera del Arsenal durante su formación. En el Leicester llegó a formar parte del equipo juvenil, pero nunca debutó con el primer equipo ni disputó un partido de la Premier League.

En 2020 dio el salto al fútbol profesional con el Marítimo portugués, aunque su experiencia fue complicada. No llegó a disputar encuentros con el primer equipo y terminó pasando por el filial. En diciembre de 2021 puso rumbo a Tailandia para incorporarse al Chonburi FC, donde consiguió tener mucha más continuidad y disputó 32 partidos, marcando dos goles. Posteriormente fichó por el Ratchaburi en 2023. Allí permaneció tres temporadas y, según los registros disponibles, acumuló 23 apariciones y dos goles antes de quedar libre en 2026.

También defendió los colores de Brunéi a nivel internacional. Aunque nació en Estados Unidos, eligió representar al país de su familia y llegó a disputar seis partidos con la selección absoluta, marcando un gol. Su carrera, por tanto, ha sido mucho más modesta de lo que podría hacer pensar su espectacular situación económica. Ahora, con 28 años, Faiq Bolkiah vuelve a estar sin club. Su contrato con el Ratchaburi terminó en junio de 2026 y deberá encontrar un nuevo destino si quiere continuar con su carrera profesional, aunque el aspecto económico no sea una preocupación.